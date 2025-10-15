ΑΕΚ – Ζολνόκι 91-77: Καθάρισε σε ένα δεκάλεπτο και έκανε το 2/2 στο BCL

Η ΑΕΚ επικράτησε 91-77 της Ζολνόκι εντός έδρας για την 2η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Κάπως έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το 2/2 στην διοργάνωση και πλέον συνεχίζει ακάθεκτη το «ταξίδι» της.

Ο φρενήρης ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με τη σκληρή άμυνα, ήταν τα στοιχεία που χάρισαν στην ΑΕΚ μία διαφορά ασφαλείας 12 πόντων στο τέλος της περιόδου (22-10). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατέβασε ταχύτητα, ξέφυγε και με +14 στο 13΄ (30-16) και δεν κοίταξε πίσω, δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας μέχρι το φινάλε.

Μία πεντάδα «κιτρινόμαυρων» τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους. Από τη Ζολνόκι ξεχώρισε ο ΛεΤρε Ντάρθχαντ με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77