AEK – Τσέλιε 0-2: Τα «χρειάστηκε» αλλά πήρε το «εισιτήριο» για τους «8» του Conference League

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 εντός έδρας από την Τσέλιε αλλά με το 4-0 του πρώτο αγώνα στη Σλοβενία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa Conference League.

Η «Ένωση» προβλημάτισε με την απόδοση της ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με τους φίλους της ομάδας να μην μένουν ικανοποιημένοι από όσα είδαν και να γιουχάρουν τόσο στο φινάλε του πρώτου μέρους όσο και στο τέλος του αγώνα τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Πλέον, η ΑΕΚ θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της από την αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Σαμσουνσπόρ, όπου οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει με 3-1 στην Τουρκία στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δυο ομάδες.

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε, εντελώς απρόσμενα, σε εφιάλτη για την ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δύο γκολ, είχαν και δοκάρι, παρουσιάζοντας μια εικόνα 100% διαφοποιημένη σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Στο 13΄ ο Ιοσίφοφ με ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή και σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία στο σώμα του Μουκουντί και το σκορ άνοιξε.

Στο 22΄ ο Σέσλαρ με καταπληκτικό φάουλ, «τράνταξε» το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει αν η μπάλα πήγαινε μέσα. Στο 42΄ ο Νιέτο «τρύπησε» την άμυνα της ΑΕΚ από αριστερά, έβγαλε παράλληλη πάσα και σε κενή εστία ο Βάνσας έκανε το 0-2.

Με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η Ένωση μπήκε πιο δυνατά, δημιούργησε και έχασε ευκαιρίες και έκλεισε στα «καρέ της» την Τσέλιε. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και η αποχώρηση στην ανάπαυλα των πιο επικίνδυνων παικτών της σλοβενικής ομάδας, του Νιέτο και του Ιοσίφοφ. Παρά το 0-2, φαίνεται πως ο νέος προπονητής της Τσέλιε, Βίκτορ Καμπέλος, δεν πίστευε στο «θαύμα» και προτίμησε να έχει «φρέσκους» τους παίκτες του για τις εγχώριες υποχρεώσεις.

Στο μέσον του β΄ ημιχρόνου αποχώρησε και ο Σέσλαρ και ήταν πλέον προφανές ότι η ΑΕΚ -τουλάχιστον- δεν θα κινδύνευε με… πατατράκ. Η Τσέλιε οπισθοχώρησε επιδιώκοντας προφανώς να κρατήσει τη νίκη και να μη ρισκάρει περισσότερο, το ματς «έσβησε» μετά το 65΄ και ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα… απρόπτα.

Ο «Δικέφαλος» τσέκαρε απόψε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Βαγεκάνο-Σαμσουνσπόρ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (53΄ Μάνταλος), Κουτέσα (53΄ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΤΣΕΛΙΕ (Βίκτορ Καμπέλος): Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Νιέτο (46΄ Χρκα), Μπέιγκερ, Σέσλαρ (63΄ Αβέσιτς), Τσάλουσιτς (77΄ Κάρνιτσνικ), Ντάνιελ, Βάνσας, Ιοσίφοφ (46΄ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66΄ Κούτσις)