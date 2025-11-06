ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Ράγισαν και οι πέτρες στην OPAP Arena για τον δολοφονημένο φίλο της «Ένωσης» – Δάκρυσε ο Ηλιόπουλος
Σύσσωμη η ομάδα
Ράγισαν και οι πέτρες στην OPAP Arena πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς για το UEFA Europa Conference League.
Συγκεκριμένα, σύσσωμη η ομάδα μαζί με φίλους του άτυχου 20χρονου άφησαν λουλούδια μπροστά από τη φωτογραφία του που είχε τοποθετηθεί στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.
Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος δάκρυσε για τη δολοφονία του νεαρού φίλου της ομάδας στην Χαλκίδα.
