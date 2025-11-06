ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Σάμροκ Ρόβερς για το UEFA Europa Conference League το απόγευμα της Πέμπτης 6/11 και θέλει να πάρει μια ακόμη νίκη στη διοργάνωση.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο ανάλογου βεληνεκούς, με μια σχετική εμπειρία ωστόσο καθώς βρίσκεται σε όμιλο του Conference για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια. Πέρσι έκανε την έκπληξη και διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική την 8άδα, τελικά κατετάγη 10η και στα play off αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Μόλντε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ματς εκείνο, παρουσίασε και το νεότερο σκόρερ στην Ιστορία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τον Μάικλ Νούναν ο οποίος πέτυχε γκολ σε ηλικία 16 ετών και 197 ημερών. Ο μικρός δεν ταξίδεψε στην Αθήνα, καθώς έχει υποχρεώσεις με την εθνική Νέων της Ιρλανδίας.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4.

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Οι δυο ομάδες έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Πιερό, Βίντα, Λιούμπιτσιτς, Πενράις, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.