ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα και κανάλι για το «χρυσό» εισιτήριο του Champions League

Το σημαντικότερο παιχνίδι της ευρωπαϊκής της διαδρομής δίνει σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς των playoffs του Champions League.

Η αναμέτρηση στην Allwyn Arena θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το MEGA όσο και από το COSMOTE SPORT 2 HD.

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Η ώρα και τα κανάλια του αγώνα

Αγώνας: ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 Ώρα έναρξης: 22:00

22:00 Γήπεδο: Allwyn Arena, Νέα Φιλαδέλφεια

Allwyn Arena, Νέα Φιλαδέλφεια Τηλεοπτική μετάδοση: MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD

MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD Διοργάνωση: Playoffs UEFA Champions League

Μία νίκη μακριά από τη League Phase

Μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι της Σόφιας, οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Η ΑΕΚ χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ για να εξασφαλίσει την επιστροφή της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, ανεξαρτήτως σκορ, θα ακολουθήσει παράταση και, εφόσον χρειαστεί, διαδικασία πέναλτι.

Η Ένωση έχει μπροστά της μια σπάνια αγωνιστική και οικονομική ευκαιρία. Η πρόκριση θα ενισχύσει σημαντικά το ευρωπαϊκό κύρος του συλλόγου, ενώ τα συνολικά έσοδα από τη συμμετοχή στη League Phase μπορούν να πλησιάσουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, θα επιστρέψει στο Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018/19.

Με ανεβασμένη ψυχολογία η ΑΕΚ

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη με ανεβασμένη ψυχολογία, έπειτα από την ευρεία νίκη της με 4-0 επί του Ηρακλή στο πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας και αναμένεται να παρατάξει την ισχυρότερη δυνατή σύνθεση.

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Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να πέσει στον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ απέναντι στον Ηρακλή και είχε δοκάρι στο πρώτο παιχνίδι με τη Λέφσκι.

Επικίνδυνη και αήττητη η Λέφσκι

Παρά το πλεονέκτημα της έδρας, η αποστολή της ΑΕΚ δεν θεωρείται εύκολη. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έδειξε στη Σόφια ότι διαθέτει ένα συμπαγές και επικίνδυνο σύνολο, ικανό να εκμεταλλευτεί κάθε αδράνεια του αντιπάλου.

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Η Λέφσκι παραμένει αήττητη από την έναρξη της σεζόν, έχοντας συμπληρώσει 12 αγώνες χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ισπανού Χούλιο Βελάθκεθ ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο να διατηρήσει την αμυντική της συνοχή και να χτυπήσει στις μεταβάσεις.

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Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάθκεθ): Βούτσοφ, Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρακ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.

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Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν.

Απόψε, η ΑΕΚ δεν παίζει απλώς για μία πρόκριση. Παίζει για την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το πρεστίζ και τα τεράστια οικονομικά οφέλη που συνοδεύουν τη συμμετοχή στο Champions League.