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ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα και κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς στο Champions League

Πού και πότε θα δείτε ζωντανά την κρίσιμη μάχη της Ένωσης για την πρόκριση στους ομίλους.

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα και κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς στο Champions League
Ο Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ - (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ υποδέχεται αποψε τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του UEFA Champions League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το 0-0 στη Βουλγαρία.

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα έναρξης και Κανάλι Μετάδοσης

  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026
  • Ώρα έναρξης: 22:00
  • Τηλεοπτικό κανάλι: MEGA (Ελεύθερη τηλεόραση) & COSMOTE SPORT 2 HD (Συνδρομητική)
  • Γήπεδο: Allwyn Arena, Νέα Φιλαδέλφεια
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