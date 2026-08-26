ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα και κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς στο Champions League
Πού και πότε θα δείτε ζωντανά την κρίσιμη μάχη της Ένωσης για την πρόκριση στους ομίλους.
Η ΑΕΚ υποδέχεται αποψε τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του UEFA Champions League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το 0-0 στη Βουλγαρία.
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα έναρξης και Κανάλι Μετάδοσης
- Ημερομηνία: Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026
- Ώρα έναρξης: 22:00
- Τηλεοπτικό κανάλι: MEGA (Ελεύθερη τηλεόραση) & COSMOTE SPORT 2 HD (Συνδρομητική)
- Γήπεδο: Allwyn Arena, Νέα Φιλαδέλφεια
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις