ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα και κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς στο Champions League

Η ΑΕΚ υποδέχεται αποψε τη Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του UEFA Champions League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το 0-0 στη Βουλγαρία.

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Ώρα έναρξης και Κανάλι Μετάδοσης