ΑΕΚ: Νέα τιμωρία από την UEFA – Κλειστό το βόρειο πέταλο με Αμπερντί

Νέα τιμωρία ανακοίνωσε η UEFA για την ΑΕΚ. Ειδικότερα, θα κλείσει ξανά το πέταλο της Opap Arena, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, η UEFA ενεργοποίησε την σε αναστολή ποινή που είχε επιβληθεί στην ομάδα και κλείνει ορισμένες θύρες για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Ένωσης στη League Phase του Conference League.

Αυτό σημαίνει ότι στο παιχνίδι με την Αμπερντίν στις 23 Οκτωβρίου θα είναι κλειστό το βόρειο πέταλο.

Και χρηματικό πρόστιμο στην ΑΕΚ

Επίσης η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ και με πρόστιμο ύψους 86.000 ευρώ (30.000 για καπνογόνα, 18.000 για κλειστούς διαδρόμους, 18.000 για λέιζερ, 17.500 για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και 2.500 για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο).

Παράλληλα η Ένωση τιμωρήθηκε με μερικό κλείσιμο των εξεδρών για μια αγωνιστική με αναστολή. Πρόκειται για τις θύρες 19,21,23 και 25. Η διάρκεια της αναστολής θα είναι διετής και ξεκινάει από σήμερα (04/09), δηλαδή την ημέρα που εκδόθηκε η απόφαση.