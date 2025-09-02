ΑΕΚ: Με απουσίες η λίστα για το Conference League

Πολλές και σημαντικές απουσίες υπάρχουν στη λίστα που απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ στην UEFA, για τη League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» δήλωσαν 22 παίκτες από τους 25 που είναι το όριο, αλλά λόγω των περιορισμών στους ξένους και τους γηγενείς, έμειναν εκτός πολλοί ποδοσφαιριστές.

Έτσι, στην Ευρώπη δεν θα αγωνιστούν τουλάχιστον έως το τέλος του 2025 ο Μαρσιάλ, ο Γιόνσον, ο Λιούμπιτσιτς, ο Οντουμπάτζο, αλλά και ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Έκπληξη η απουσία του νεαρού, που «πλήρωσε» το γεγονός ότι οι τέσσερις θέσεις των Ελλήνων που δεν προέρχονται από την Ακαδημία της ΑΕΚ, καλύφθηκαν από τους Πήλιο, Ρότα, Μάνταλο και Χρυσόπουλο. Για να συμπεριληφθεί ο Καλοσκάμης στην ευρωπαϊκή λίστα, θα έπρεπε να «κοπεί» ένας ξένος…

Από τις Ακαδημίες στη λίστα υπάρχουν δύο τερματοφύλακες που δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ, ο Μπαλαμώτης και ο Αγγελόπουλος και ο στόπερ Κοσίδης

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

Λίστα Β: Κοσίδης, Μπαλαμώτης