ΑΕΚ – Ηρακλής 100-87: Πάτησε γκάζι στην τελευταία περίοδο και πήρε την νίκη
Κορυφαίος ο Νάναλι
Η ΑΕΚ ανέβασε…ταχύτητα στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ηρακλή με 100-87, σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στην «Sunel Arena», για την 22η αγωνιστική της GBL.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα οκτώ πόντων, με τον Έντλερ-Ντέιβις να σκοράρει δύο σερί τρίποντα (2-10), αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε αμέσως (13-13) και παίρνοντας λύσεις στην επίθεση από τους Μπράου και Νάναλι, έκλεισε μπροστά (30-26) το πρώτο δεκάλεπτο.
Στη συνέχεια υπήρξαν εναλλαγές στο σκορ και ο Ηρακλής με τον κορυφαίο του παίκτη, Μωραϊτη (σημείωσε 27 πόντους) να ευστοχεί πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός πόντου (54-55).
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέστρεψε δυναμικά καταφέρνοντας να ξεφύγει με επτά πόντους (66-59) αι να κλείσει την τρίτη περίοδο, με τον Λεκαβίτσιους να ευστοχεί από την περιφέρεια (79-72).
Τo ματς έδειχνε να γίνεται θρίλερ στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως η ΑΕΚ με καλή άμυνα μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 54-55, 79-72, 100-87
Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης, Μπράουν 12, Κατσίβελης 2, Φλιώνης 2, Φίζελ 15, Λεκαβίτσιους 13, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 2, Νάναλι 22, Μπάρτλεϊ 21, Χαραλαμπόπουλος 9.
Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 9, Στρονγκ 14, Κέλι 2, Σμιθ 8, Τσιακμάς 6, Μωραϊτης 27, Γουέρ 8, Καμπουρίδης, Σίλας, Ντέιβις 13, Γιαννί
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις