Στοματική Υγεία: Πρόληψη και ενημέρωση απέναντι στην υπερκατανάλωση ζάχαρης

Τις επιπτώσεις της αυξημένης κατανάλωσης ζάχαρης στη στοματική υγεία και στη συνολική υγεία και τη σημασία της πρόληψη και της ενημέρωσης των πολιτών, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες στο 2ο Οδοντιατρικό Forum που διοργάνωσε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας, (20 Μαρτίου).

Στον χαιρετισμό του, ο Dr. Valter Fonseca από το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα υπογράμμισε ότι η υψηλή πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων, ιδιαίτερα μέσω ζαχαρούχων ροφημάτων, επηρεάζει αρνητικά τη συνολική υγεία, ενώ έχει και άμεση επίπτωση στη στοματική υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης του ΠΟΥ για τη Στοματική Υγεία 2023-2030, με έμφαση στη μείωση της πρόσληψης ελεύθερων σακχάρων και στη σημασία της διατομεακής συνεργασίας, με τα σχολεία να αποτελούν κρίσιμο πεδίο για την καλλιέργεια υγιών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Κεντρικός θεματικός άξονας του Forum αποτέλεσε η συζήτηση γύρω από το θέμα «Η ζάχαρη στη διατροφή μας και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία», με τη διοργάνωση να δομείται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν κάλυψαν την οδοντιατρική τεκμηρίωση των στοματικών βλαβών από τη χρήση ζάχαρης, τις επιπτώσεις της στην υγεία των παιδιών, τη σχέση της με την παχυσαρκία και την ψυχική υγεία, καθώς και τις επιπτώσεις της στις πολιτικές υγείας, με παράλληλη παρουσίαση σχετικής μελέτης της Ε.Ο.Ο.

Το συνέδριο τίμησε με τη συμμετοχή της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης στη σχολική κοινότητα και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Πολιτεία σε επίπεδο σχολείων και παιδιών για την ενίσχυση υγιών συνηθειών και της σωστής στοματικής υγιεινής από μικρή ηλικία.

Στην πρώτη θεματική συμμετείχαν ο Ταμίας της Ε.Ο.Ο., Αντώνιος Καλλιφατίδης, και η διαιτολόγος Αστερία Σταματάκη, ενώ το συντονισμό πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο κ. Σωτήριος Κάλφας, Καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς και ο κ. Βασίλειος Σταθόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., αναδεικνύοντας κρίσιμες πτυχές της σχέσης διατροφικών συνηθειών, πρόληψης και στοματικής υγείας, καθώς και τη σημασία της τεκμηρίωσης και των σύγχρονων πολιτικών δημόσιας υγείας.

Στη θεματική ενότητα «Ζάχαρη, Παχυσαρκία, Ψυχική Υγεία», τοποθετήθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, και η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Ράνια Θρασκιά, με έμφαση στη σύνδεση της υπερκατανάλωσης ζάχαρης με την παχυσαρκία και την ψυχική ευεξία, καθώς και στην ανάγκη ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος μέσω πρόληψης, ενημέρωσης και στοχευμένων παρεμβάσεων.

Το 2ο Οδοντιατρικό Forum ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Μελέτης της Ε.Ο.Ο. με τίτλο «Επένδυση στη Στοματική Υγεία: Υγειονομικά & Κοινωνικοοικονομικά Οφέλη της Καθολικής Οδοντιατρικής Κάλυψης», από τον κ. Ιωάννη Υφαντόπουλο, Πρόεδρο ΙΠΟΚΕ και Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, ΕΚΠΑ, και τον κ. Δημήτριο Κήττα, Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Ο. Η παρουσίαση ανέδειξε τη στοματική υγεία ως επένδυση με πολλαπλά οφέλη για το σύστημα υγείας και την κοινωνία, καθώς και τη σημασία ενίσχυσης πολιτικών που διευρύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε οδοντιατρική φροντίδα.

Η Ε.Ο.Ο., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας, υλοποιεί παράλληλα καμπάνια ενημέρωσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με στόχο το μήνυμα της πρόληψης να φτάσει άμεσα και μαζικά στους πολίτες. Η καμπάνια περιλαμβάνει προβολή/ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σε σταθμούς του Μετρό στην Αττική, καθώς και σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της στοματικής υγείας και την αξία της πρόληψης στην καθημερινότητα.