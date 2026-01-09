Στη μάχη κατά της παχυσαρκίας πάνω από 5.000 φαρμακοποιοί – 30.000 δικαιούχοι έχουν λάβει SMS

Από τις 2 Ιανουαρίου του 2026 άρχισε η δυνατότητα εκτέλεσης των συνταγών για τα φάρμακα GLP-1 από τα φαρμακεία και ήδη οι πρώτοι 30.000 δικαιούχοι του προγράμματος έχουν λάβει SMS.

Περισσότερα από 5.000 φαρμακεία, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά, λαμβάνουν μέρος στη δράση κατά της Παχυσαρκίας, με την οποία διατίθεται δωρεάν φαρμακευτική αγωγή και υποστήριξη στους δικαιούχους του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών κινδύνων, είτε είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.

Καθοδηγούν τους ασθενείς

Η ανταπόκριση του φαρμακευτικού κόσμου είναι εντυπωσιακή καθώς δεν συμμετέχουν μόνο στην εκτέλεση συνταγών και την παροχή της φαρμακευτικής αγωγής στους δικαιούχους αλλά και στην ενημέρωση τους σε όλα τα στάδια του προγράμματος, οι οποίοι έλαβαν παραπεμπτικό για αξιολόγηση από Δημόσιες Δομές υγείας.

Οδηγίες για τους ασθενείς

Η επιστημονική ομάδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει εκπονήσει ένα πλήρη οδηγό με κατευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς.

Τα βασικά σημεία του οδηγού, περιλαμβάνουν ενότητες όπως :

Συνδυάστε τη φαρμακευτική αγωγή με αλλαγές στον τρόπο

Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας είναι πιο αποτελεσματικά όταν συνδυάζονται με μια δίαιτα μειωμένων θερμίδων και αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Η φαρμακευτική θεραπεία δεν αποτελεί αυτόνομη λύση.

Υιοθετήστε υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή

-Επιλέξτε υδατάνθρακες αργής πέψης, όπως βρώμη και γλυκοπατάτες,

-Καταναλώστε άπαχες πρωτεΐνες και υγιή λιπαρά όπως το ελαιόλαδο και το αβοκάντο,

-Να λαμβάνετε μικρότερες και συχνότερες μερίδες, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της όρεξης και η επιβράδυνση της κένωσης του στομάχου

-Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεΐνης και φυτικών ινών, που συμβάλλουν στον κορεσμό και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας στο σώμα.

-Μείνετε ενυδατωμένοι, με στόχο 2–3 λίτρα νερό ημερησίως άλλα και φρούτα και λαχανικά.

Διαχείρηση παρενεργειών

-Ναυτία: Αποφύγετε επεξεργασμένα και λιπαρά τρόφιμα . Δοκιμάστε τζίντζερ ή ψωμί ολικής άλεσης.

-Δυσκοιλιότητα: Αυξήστε την πρόσληψη νερού και φυτικών ινών

-Καούρα: Τρώτε μικρότερα γεύματα, αποφύγετε να ξαπλώνεται αμέσως μετά το φαγητό και περιορίστε πικάντικα ή ερεθιστικά τρόφιμα.

Συνεργαστείτε με υπεύθυνο επαγγελματία υγείας

Η επιλογή με διαιτολόγο, ιατρό ή φαρμακοποιό είναι ζωτικής σημασίας καθώς εξασφαλίζει: Πλήρη ιατρική αξιολόγηση, εξατομικευμένες συμβουλές για διατροφή και άσκηση,υποστήριξη στη μακροχρόνια διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής και την αποφυγή επαναπρόσληψης βάρους.

Κατανοήστε τη φαρμακευτική αγωγή και τη μακροχρόνια χρήση

Τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 μιμούνται μια φυσική ορμόνη του οργανισμού, επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου, μειώνουν την όρεξη και βελτιώνουν τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, βοηθώντας στη μείωση της πρόσληψης τροφής και στην αίσθηση ότι ο ασθενής είναι χορτάτος.

Είναι ασφαλή φάρμακα, τα οποία αποδίδουν μόνιμα αποτελέσματα κυρίως μετά από συνεχή, μακροχρόνια χρήση (τουλάχιστον 6 μήνες), καθώς η παχυσαρκία είναι χρόνια ασθένεια. Ωστόσο ενδέχεται να παρατηρηθεί ανάκτηση βάρους μετά τη διακοπή της αγωγής, επομένως καθιστά τη διατήρηση υγιεινών συνηθειών απαραίτητη.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα προγεμισμένα στυλό των εγκεκριμένων σκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί από τον φαρμακοποιό, και ποτέ μην απευθύνεστε στο διαδίκτυο για την προμήθεια αυτών φαρμακευτικών προϊόντων.