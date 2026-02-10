RSV: Οι δύο τρόποι για να προστατεύσουμε τα βρέφη

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς η είδηση πως ένα βρέφος μόλις 30 ημερών νοσηλεύεται διασωληνωμένο με RSV στην εντατική του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Το νεογνό γεννήθηκε πρόωρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην οικογένεια υπήρχαν και άλλα μεγαλύτερα παιδάκια που πιθανότατα κόλλησαν το κοριτσάκι.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα βρέφη, καθώς ορισμένες φορές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως βρογχιολίτιδα και πνευμονία και κρίνεται αναγκαία ακόμη και η νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Δύο όπλα στη μάχη κατά του RSV

-Το μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού εντάχθηκε πέρσι για πρώτη φορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων.

Συστήνεται πριν την έξοδο από το μαιευτήριο ή τις πρώτες 7 ημέρες ζωής για νεογνά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του RSV. Χορηγείται προφυλακτικά, μειώνοντας σημαντικά τις νοσηλείες και τους θανάτους, κυρίως για τα βρέφη που γεννιούνται πρόωρα, καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

-Ο μητρικός εμβολιασμός μπορεί να προσφέρει στα νεογνά προστασία από σοβαρή λοίμωξη RSV από τη στιγμή της γέννησης. Ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται στις 32 έως 36 εβδομάδες της κύησης, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω του πλακούντα. Με αυτόν τον τρόπο το βρέφος προστατεύεται αμέσως μετά τη γέννηση, όταν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμβολιασμός εγκύων είναι ασφαλής και μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες βρεφών. Το εμβόλιο είναι ασφαλές τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο, προσφέροντας προστασία στο νεογνό τους πρώτους κρίσιμους μήνες της ζωής του.

Αυξάνονται τα κρούσματα RSV

Την ίδια ώρα, σημαντική αύξηση της θετικότητας που αγγίζει το 10% για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό καταγράφεται στην τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενών σχεδόν κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά κάτω των 5 ετών νοσηλεύονται σε όλη την Ευρώπη λόγω λοίμωξης από RSV, με 1 στις 3 περιπτώσεις να εμφανίζεται τους πρώτους μήνες ζωής.

Ποια είναι τα συμπτώματα του RSV

Τα συμπτώματα της λοίμωξης από RSV διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και είναι:

Βήχας

Φτέρνισμα

Ρινική συμφόρηση και καταρροή

Πυρετός αλλά όχι υψηλός

Πονοκέφαλος

Πονόλαιμος

Κόπωση

Συμπτώματα σε βρέφη

Ταχύπνοια

Συριγμός

Αναπνευστική δυσχέρεια

Δυσκολία σίτισης