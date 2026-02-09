Κοριτσάκι μόλις 30 ημερών με RSV δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του “Αγλαΐα Κυριακού”
Νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση
Νέο περιστατικό με βρέφος σε σοβαρή κατάσταση από RSV γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Ειδικότερα, το παιδάκι εισήχθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” και παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.
Όπως προειδοποιεί ο κ. Γιαννάκος, οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν τελειώσει εφιστώντας την προσοχή, ενώ άφησε αιχμές για τους γονείς που καθυστέρησαν και έφεραν το εν λόγω βρέφος σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις