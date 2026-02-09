Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Κοριτσάκι μόλις 30 ημερών με RSV δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του “Αγλαΐα Κυριακού”

Νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση

Κοριτσάκι μόλις 30 ημερών με RSV δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του “Αγλαΐα Κυριακού”
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 12:11

Νέο περιστατικό με βρέφος σε σοβαρή κατάσταση από RSV γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ειδικότερα, το παιδάκι εισήχθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” και παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως προειδοποιεί ο κ. Γιαννάκος, οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν τελειώσει εφιστώντας την προσοχή, ενώ άφησε αιχμές για τους γονείς που καθυστέρησαν και έφεραν το εν λόγω βρέφος σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

