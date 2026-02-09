Κοριτσάκι μόλις 30 ημερών με RSV δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του “Αγλαΐα Κυριακού”

Νέο περιστατικό με βρέφος σε σοβαρή κατάσταση από RSV γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ειδικότερα, το παιδάκι εισήχθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” και παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προειδοποιεί ο κ. Γιαννάκος, οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν τελειώσει εφιστώντας την προσοχή, ενώ άφησε αιχμές για τους γονείς που καθυστέρησαν και έφεραν το εν λόγω βρέφος σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.