5 top φθινοπωρινά φρούτα με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία 

Τα φρούτα πρέπει να πρωταγωνιστούν στη διατροφή μας όλο το χρόνο ωστόσο είναι καλύτερο να τα καταναλώνουμε στην «εποχή» τους γιατί είναι πιο νόστιμα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά άλλα και πιο ωφέλιμα για την υγεία μας. Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, ρόδια και ακτινίδια δεν θα πρέπει να λείπουν από κανένα σπίτι αυτή την περίοδο.

Πορτοκάλια

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Τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η κατανάλωση τους ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, την καρδιά, τα αγγεία και παίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου. Παράλληλα περιέχουν σάκχαρα, ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνη Α, θειαμίνη, ριβοφλαμίνη και άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ποτάσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Ένα ποτήρι φυσικός χυμός την ημέρα βοηθά στην ενίσχυση του οργανισμού.

Ρόδια

Το ρόδι θεωρείται super food καθώς είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, C και Ε, σε πληθώρα μεταλλικών στοιχείων όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, ψευδάργυρο και σελήνιο αλλά και σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Ένα μόνο ρόδι μπορεί να καλύψει το 40% της ημερήσιας ποσότητας σε βιταμίνη C. Τα ρόδια χαρίζουν πολυάριθμα οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων αντιφλεγμονωδών, αντικαρκινικών, αντιοξειδωτικών, και καρδιοπροστατευτικών ιδιοτήτων.

Μήλα

Τα μήλα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, κυρίως σε βιταμίνη C, αλλά και σε βιταμίνη Α, φυλλικό οξύ, βιοτίνη, φώσφορο, κάλιο και μαγνήσιο.Τα αντιοξειδωτικά ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να μπορούμε να αντισταθούμε στις ιώσεις και τις λοιμώξεις τις εποχής.Τα ισχυρά αντιοξειδωτικά έχουν συνδεθεί με την προστασία του καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου, την πέτρα στα νεφρά και την μείωση της κακής χοληστερόλης, αυξάνοντας παράλληλα την καλή χοληστερόλη ενώ μειώνει τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2.

Ακτινίδια

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Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Έτσι καταπολεμούν το φούσκωμα και τη δυσκοιλιότητα. Συνδέονται με την μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου τον παχέως εντέρου. Παράλληλα περιέχουν μεγάλες ποσότητες από αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνη C. Θρεπτικά συστατικά: Φυτικές ίνες, Κάλιο, Χαλκός, Μαγνήσιο, Βιταμίνη Ε. Τέλος βοηθάνε στην πήξη του αίματος, ενισχύουν τον μεταβολισμό, την υγεία των οστών και τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

Αχλάδια

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Τα αχλάδια ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν από τα μικρόβια και τις ιώσεις, χάρη στα πλούσια αντιοξειδωτικά στοιχεία, τη βιταμίνη C και το χαλκό που περιέχουν. Προλαμβάνουν από την οστεοπόρωση και αυξάνουν την οστική πυκνότητα. Βελτιώνουν τη διαδικασία της χώνεψης, αφού είναι πηγή φυτικών ινών, που βοηθούν επίσης στην καλή λειτουργία του εντέρου. Σύμφωνα με έρευνα από την Ολλανδία τα φρούτα με λευκό δέρμα, όπως τα μήλα και τα αχλάδια, προλαμβάνουν την εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου.