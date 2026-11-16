Θλιβερά στοιχεία: Ένας θάνατος κάθε 12 λεπτά από καρδιά στην Ελλάδα 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για το 2025, περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά νοσήματα στις χώρες-μέλη της, ενώ πάνω από 10,2 εκατομμύρια διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά με κάποια καρδιαγγειακή νόσο.

Σοκαριστικά στοιχεία για την Ελλάδα

Παρά την πρόοδο της καρδιολογίας και τη βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης, εδώ και τριάντα χρόνια τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας. Το 2023 προκάλεσαν 40.812 θανάτους, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό σημαίνει σχεδόν έναν στους τρεις θανάτους. Κατά μέσο όρο είναι 4,7 θάνατοι ανά ώρα, δηλαδή περίπου ένας θάνατος κάθε 12 λεπτά.

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Το 2023 στην Ελλάδα 8.324 άνθρωποι πέθαναν πρόωρα από καρδιαγγειακά νοσήματα, περίπου ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους. Η ηλικιακά πρόωρη θνησιμότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια ήταν περίπου 37% υψηλότερη στην Ελλάδα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους άνδρες η διαφορά έφτανε περίπου το 42%.

Την ίδια εικόνα δείχνουν και τα δεδομένα της επιδημιολογικής μελέτης ΑΤΤΙΚΗ. Η μελέτη παρακολουθεί εδώ και 20 χρόνια 3.000 άνδρες και γυναίκες ως προς την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο 12,3 έτη ζωής λόγω πρόωρης καρδιαγγειακής νοσηρότητας, μέσα στα 20 έτη παρακολούθησης, από το 2002 έως το 2022. Το συνολικό οικονομικό κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 4,315 δισ. ευρώ, ενώ το 23,9% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών.

Ένα οργανωμένο πλαίσιο πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Νόσων παρουσίασε για πρώτη φορά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιολογίας της ΕΚΕ που έγινε το Σαββατοκύριακο. Το Σχέδιο εκπονείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU Safe Hearts Plan, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), και θα υποβληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας.

Το κενό ανάμεσα στη γνώση και τη δράση

Η πανελλήνια έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε η ΕΚΕ ανέδειξε σημαντικά κενά ενημέρωσης: μόνο το 25,1% των πολιτών γνωρίζει ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, ενώ το 50,7% θεωρεί λανθασμένα ότι αφορούν κυρίως τους άνδρες. Παρότι το 77,9% έχει κάνει προληπτικό έλεγχο, το 39,9% δεν έχει συζητήσει ποτέ τον καρδιαγγειακό του κίνδυνο με γιατρό, ενώ τα τρία τέταρτα των πολιτών δεν γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ. Οι πολίτες θεωρούν την ΕΚΕ βασικό φορέα αξιόπιστης ενημέρωσης και ζητούν εκπαίδευση για την υγεία από το σχολείο.

Τρεις πυλώνες και έξι στρατηγικοί άξονες

Το όραμα του Σχεδίου είναι μια Ελλάδα με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία για όλους, σε κάθε στάδιο της ζωής, χωρίς ανισότητες στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα. Στηρίζεται σε έξι στρατηγικούς άξονες:

1. Πρόληψη και προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας, ήδη από τη σχολική ηλικία και με έμφαση στις ανάγκες των γυναικών.

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2. Έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και ολοκληρωμένη φροντίδα, με καθολική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στους ενήλικες.

3. Ισότιμη πρόσβαση και αναβάθμιση της καρδιαγγειακής φροντίδας, και για τις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

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4. Διακυβέρνηση, δεδομένα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με Εθνικό Παρατηρητήριο Καρδιαγγειακής Υγείας, εθνικά μητρώα διασυνδεδεμένα με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, τηλεϊατρική και τεχνητή νοημοσύνη.

5. Εκπαίδευση, έρευνα και συμμετοχή της κοινωνίας, με θεσμοθέτηση της Προληπτικής Καρδιολογίας ως επίσημης εξειδίκευσης ή δομημένης μετεκπαίδευσης και συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών.

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6. Υλοποίηση, χρηματοδότηση και αξιολόγηση, με εθνικούς δείκτες παρακολούθησης και στρατηγικό στόχο για το 2050 για λιγότερους πρόωρους θανάτους.

Το τελικό ζητούμενο

«Το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα υγείας. Είναι μια μακροπρόθεσμη εθνική επένδυση στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην αποτελεσματική θεραπεία», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Τούτουζας. Στόχος είναι λιγότερα πρώτα και επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάντα, μείωση της πρόωρης θνησιμότητας, περισσότερα έτη ζωής με καλή υγεία και χωρίς αναπηρία, και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πρόληψη και τη θεραπεία.