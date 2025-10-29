Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης: 250.000 ασθενείς στην Ελλάδα 

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από ψωρίαση και αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα.

Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα δερματικό πρόβλημα, είναι μια συστηματική, φλεγμονώδης πάθηση που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς, από τη σωματική υγεία έως την ψυχολογία και την κοινωνική του καθημερινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το φετινό μήνυμα «Ψωριασική Νόσος και Συννοσηρότητες – Κατανοώντας το Φαινόμενο Ντόμινο», η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης που έχει οριστεί στις 29 Οκτωβρίου υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση της νόσου δεν πρέπει να είναι αποσπασματική, αλλά ολιστική και πολυεπιστημονική, με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των δερματικών συμπτωμάτων, αλλά και τη συνολική υγεία και ευεξία του ασθενούς.

Απαιτείται ολοκληρωμένη φροντίδα

«Η ψωριασική νόσος δεν σταματά στο δέρμα. Οι συννοσηρότητες δημιουργούν ένα “ντόμινο” επιπτώσεων που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς. Είναι απαραίτητο το υγειονομικό σύστημα να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της νόσου και να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα, μέσα από συνεργασία δερματολόγων, ρευματολόγων, ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Ως Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες, ενημέρωση του κοινού και στήριξη των ανθρώπων που ζουν με ψωρίαση, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος απέναντι στη νόσο», δηλώνει ο κ. Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του σωματείου.

Στερεότυπα και προκαταλήψεις

Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική, όμως συχνά παρεξηγείται, δημιουργώντας ψυχοκοινωνικό βάρος στους ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και η ψυχολογική υποστήριξη είναι απαραίτητες για τη συνολική ευεξία του ασθενούς. Κυρίαρχο πρόβλημα παραμένει το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να υφίστανται σημαντική ψυχοκοινωνική επιβάρυνση.

Αν και η ψωρίαση σπανίως είναι έντονα απειλητική για τη ζωή, έχει σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Λόγω της ορατότητας της νόσου, η ψωρίαση μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα στρες, άγχους, θυμού και κατάθλιψης. Είναι αποδεδειγμένο ότι η ψωρίαση επηρεάζει πολλές πλευρές της ποιότητας ζωής δυσκολεύοντας την καθημερινή λειτουργικότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Η σημαντικότερη επίπτωση θα μπορούσε να πει κανείς είναι ο κοινωνικός στιγματισμός και η απομόνωση ασθενών ακόμα και σήμερα.

Οι θεραπείες

Η ψωρίαση στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται αγωγή σε όλη τη διάρκεια της ζωής και ειδικά στην περίοδο των εξάρσεων της νόσου. Υπάρχουν πολλά θεραπευτικά σχήματα για την ψωρίαση και ανάλογα με τη βαρύτητα της, την ηλικία του ασθενούς και αρκετές άλλες παραμέτρους καθορίζεται το εκάστοτε σχήμα για τον ασθενή.