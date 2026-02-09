Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας: 65 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με επιληψία παγκοσμίως

Η επιληψία είναι μια συχνή εγκεφαλική διαταραχή, η οποία με τη σωστή διάγνωση και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή αντιμετωπίζεται επιτυχώς, τα άτομα ζουν μια φυσιολογική ζωή και καταλαμβάνουν ανώτατα αξιώματα.

Ωστόσο, περίπου το 30% των ανθρώπων με επιληψία που ζουν στις ανεπτυγμένες χώρες δεν αντιμετωπίζονται σωστά και ένα ποσοστό 25% των ανθρώπων παρουσιάζουν κρίσεις ανθεκτικές στην αγωγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστυχώς, τα άτομα με επιληψία και κυρίως τα άτομα που συνεχίζουν να κάνουν κρίσεις στιγματίζονται κοινωνικά. Επιπλέον, η έλλειψη της σωστής αντιμετώπισης επιφέρει τεράστια οικονομική επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα υγείας.

80.000 άτομα με επιληψία στην Ελλάδα

Η συχνότητα της επιληψίας είναι περίπου 0,8% του γενικού πληθυσμού. Πάνω από 65 εκατομμύρια έχουν επιληψία παγκοσμίως και περίπου έξι εκατομμύρια στην Ευρώπη.

Ποσοστό 85% ζει στις αναπτυσσόμενες σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως λόγω της αυξημένης συχνότητας εγκεφαλικών τραυματισμών και της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας.

Στην Ελλάδα, περισσότερα από 80.000 άτομα έχουν επιληψία. 20.000 περίπου είναι παιδιά.

Σπουδαίες προσωπικότητες που είχαν επιληψία

Ιστορικά, επιληψία είχαν πολλοί διάσημοι άνθρωποι που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία, την επιστήμη και την τέχνη, όπως οι: Φιόντορ Ντοστογιέφσκι (Συγγραφέας), Βίνσεντ βαν Γκόνγκ (Ζωγράφος), Έντγκαρ Άλλαν Πόε (Συγγραφέας), Ισαάκ Νεύτων (Επιστήμων), Λεονάρντο ντα Βίντσι (Καλλιτέχνης), Λόρδος Βύρων (Ποιητής), Μιχαήλ Άγγελος (Καλλιτέχνης), Ναπολέων Βοναπάρτης (Γάλλος Μονάρχης), Πέτερ Τσαϊκόφσκι (Συνθέτης), Πυθαγόρας (Μαθηματικός), Ρίτσαρντ Μπάρτον (Ηθοποιός).

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Επιληψίας, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ώστε τα άτομα με επιληψία να αποτελούν ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου με ίσα δικαιώματα στην εργασία, στη διασκέδαση και σε κάθε άλλη έκφραση της ζωής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, η επιληψία είναι μια συχνή εγκεφαλική διαταραχή, που, από μόνη της, αν δεν υπάρχουν άλλες διαταραχές, δεν μπορεί να εμποδίσει τα άτομα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Τα τελευταία χρόνια, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την επιληψία.

Πρωτότυπη καμπάνια της χώρας μας για την Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας

Με μια πρωτότυπη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η χώρα μας συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας / International Epilepsy Day, όπως έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2026, μέσω της πρωτοβουλίας που υλοποιούν ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.), σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (Ε.Ε.Ε.Ε.). Σύνθημα: «Ζωή σε Κίνηση. Η επιληψία δεν σταματά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Π.Ε.Σ.Ε. και η Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τα Παγκόσμια Γραφεία Επιληψίας και μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας Επιληψίας έχουν κύριο σκοπό την σωστή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την επιληψία.

Φέτος, κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας, είναι ο καλλιτέχνης Nicholas Kontaxis, το έργο του οποίου εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια κοινό και κριτικούς. Ο Nicholas, παρά τις σοβαρές σωματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες λόγω της επιληψίας, έχει μετατρέψει την τέχνη στην προσωπική του γλώσσα, στο μοναδικό εργαλείο έκφρασης που μαρτυρά ότι μέσα του κρύβεται ένας μεγάλος, πολύχρωμος και ανθεκτικός κόσμος. Η δημιουργική του πορεία αποδεικνύει έμπρακτα, ότι η ζωή παραμένει σε κίνηση και ότι η επιληψία δεν αποτελεί εμπόδιο στη φαντασία, στην επικοινωνία και στη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα… «βάφεται» μωβ!

Για έκτη συνεχή χρονιά, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας, δημαρχεία και σημαντικά μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα θα φωτιστούν με μωβ χρώμα, το οποίο έχει καθιερωθεί ως χαρακτηριστικό της διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την επιληψία.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας, 9ης Φεβρουαρίου2026, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, το σιντριβάνι της Ομόνοιας θα φωταγωγηθεί συμβολικά με μωβ χρώμα, το οποίο έχει καθιερωθεί ως χαρακτηριστικό της διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την επιληψία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της Helexpo, η αψίδα της ΔΕΘ, θα φωτιστεί σε μωβ απόχρωση, ενώ παράλληλα θα προβάλλεται το σύνθημα και οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας στην οθόνη της ΔΕΘ. Στη δράση συμμετέχουν και άλλοι Δήμοι της χώρας, φωταγωγώντας Δημαρχεία και κτίρια ανά την Ελλάδα.

Οι πολίτες

Στην πανελλήνια αυτή δράση καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και οι πολίτες. Μέσω facebook, X και instagram και χρησιμοποιώντας το hashtag#greeceforepilepsy μπορούν στείλουν το δικό τους μήνυμα, κοινοποιώντας τη δική τους ιστορία.