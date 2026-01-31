Η Θωμαή Απέργη μιλά για την επιληψία: «Δεν ακυρώνει το όνειρο»

Η Θωμαή Απέργη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στήριξης σε όσους ζουν με επιληψία, μοιράζοντας τη δική της εμπειρία μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η νόσος δεν αναιρεί τη λειτουργικότητα του ατόμου και ότι, με σωστή φαρμακευτική αγωγή, η ζωή μπορεί να συνεχιστεί κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

Στην ανάρτησή της, η Θωμαή Απέργη θυμήθηκε την ημέρα που η επιληψία μπήκε στη ζωή της, πριν από 19 χρόνια: «Σαν σήμερα το 2007 η ζωή μου συστήθηκε με την επιληψία. Όχι ως τέλος, αλλά ως συνθήκη.

Η επιληψία δεν ακυρώνει τη λειτουργικότητα, δεν ακυρώνει τα όνειρα, δεν ακυρώνει την ταυτότητα. Η χρόνια πάθηση ΔΕΝ καθορίζει την αξία του ανθρώπου· τη ζωή τη διαμορφώνει η σχέση που χτίζουμε μαζί της. Μπορείς να ζεις δημιουργικά, να εργάζεσαι και να είσαι παρών στη ζωή σου. Το μοιράζομαι για την αποστιγματοποίηση και για να θυμίσω: κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτό».

Η επιληψία είναι μια χρόνια διαταραχή του εγκεφάλου, και η διαχείρισή της βασίζεται στον έλεγχο των κρίσεων με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής. Η έγκαιρη διάγνωση από νευρολόγο και η πιστή τήρηση της θεραπείας είναι καθοριστικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει: «Από 18 ετών ταλαιπωρούμαι από κρίσεις επιληψίας και νοσηλεύτηκα κιόλας κάποιες μέρες».