Παχυσαρκία: Η Ελλάδα αποκτά Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την διαχείριση της

Αλλάζει το τοπίο στη δημόσια υγεία θέτοντας ένα ενιαίο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μιας χρόνιας και υποτροπιάζουσας νόσου. Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής για τη Διαχείριση της Παχυσαρκίας.

Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας (Action4Obesity), ένα διεπιστημονικό δίκτυο 35 επιστημονικών, ιατρικών εταιρειών και άλλων φορέων και οργανισμών.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 50 διακεκριμένων επιστημόνων, 20 διαφορετικών ειδικοτήτων και διάρκειας 20 μηνών και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Το μέγεθος του προβλήματος με αριθμούς

Το 42% του πληθυσμού παγκοσμίως έχει υπερβάλλον σωματικό βάρος και το ποσοστό αναμένεται να φθάσει στο 51% το 2035. Στην Ελλάδα, σχεδόν 70% του πληθυσμού έχει υπερβάλλον βάρος (υπέρβαρο 37,5% και με παχυσαρκία 32,1%). Ο επιπολασμός υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία είναι 21% και στη σχολική και εφηβική ηλικία 41%, υψηλότερος όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Τονίστηκε ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή και την ελάττωση του συνολικού κόστους της νόσου.

Το κόστος για το σύστημα υγείας, εν γένει, προέρχεται από τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, τα φάρμακα, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις συχνές επανεισαγωγές, αλλά και τις αναπηρίες, την απώλεια παραγωγικότητας, την αυξημένη και πρόωρη θνησιμότητα.

Η συνολική οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας της παχυσαρκίας στην Ελλάδα το 2024 εκτιμάται στα 4,92 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2,07% του ΑΕΠ της χώρας. Από αυτά, τα 2,593 δισ. € είναι άμεσα ιατρικά κόστη και τα 2,327 δισ. € είναι έμμεσα κόστη (π.χ. απώλεια παραγωγικότητας, αυξημένη και πρόωρη θνησιμότητα).

Έργο ορόσημο για την υγεία

«Έργο ορόσημο» αποκάλεσε τις κατευθυντήριες οδηγίες η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Χριστίνα Μαρία Κράββαρη που χαιρέτισε την εκδήλωση. Όπως δήλωσε «…ένα έργο ορόσημο, αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας, που ξεπερνά το απλό επιστημονικό πόνημα και έχει μεγάλη σημασία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας». Αναφέρθηκε επίσης στην «Εθνική Δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας» του Υπουργείου Υγείας, που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής άσκησης και για το οποίο πρόσφατα βραβεύτηκε η χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ., Καθηγητής Δημήτριος Μπούμπας εξήρε την αξία του εγχειρήματος, αναφέρθηκε στον ρόλο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας όλης της χώρας αποτελεί την πρώτη μάχη που πρέπει να δοθεί στον πόλεμο κατά της παχυσαρκίας.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν πως η εισαγωγή Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Παχυσαρκία μετατρέπει τη μέχρι σήμερα αποσπασματική προσέγγιση σε ένα οργανωμένο σύστημα φροντίδας, το οποίο προσφέρει πιο αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες θεραπείες, αποζημιούμενες και προσβάσιμες, μειώνει το στίγμα και οδηγεί τελικά σε καλύτερη πρόληψη για τον πληθυσμό. Εναρμονίζουν την κλινική πρακτική σε όλη τη χώρα και προωθούν μια ολιστική, πολυεπιστημονική προσέγγιση. Στόχος είναι να προσφέρεται εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία, με αξιοποίηση όλου του φάσματος των διαθέσιμων παρεμβάσεων: διατροφικές οδηγίες, άσκηση, φαρμακοθεραπεία, μεταβολική και βαριατρική χειρουργική, ψυχολογική υποστήριξη, συμπεριφορική θεραπεία και αλλαγή τρόπου ζωής.