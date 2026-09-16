Νοσοκομειακή κάλυψη με ευελιξία και περισσότερες επιλογές

Η υγεία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά και η σωστή προετοιμασία μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Στις μέρες μας, το κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα υψηλό, γι αυτό και η επιλογή ενός προγράμματος που συνδυάζει ουσιαστικές καλύψεις με προσιτό κόστος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Ευελιξία στην επιλογή νοσοκομείου και γιατρού

Με αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία και με στόχο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες για ποιοτική νοσοκομειακή κάλυψη με προσιτό κόστος, η Eurolife FFH δημιούργησε το My Health F1rst. Το πρόγραμμα αποτελεί μία πιο οικονομική* λύση ασφάλισης υγείας και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέγει ο ίδιος το νοσοκομείο και τον γιατρό που επιθυμεί.

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*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health ΙΙ της Eurolife FFH με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.

Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία του δικτύου, ο ασφαλισμένος καλύπτει τη συμφωνημένη συμμετοχή των 750 ή 1500 ευρώ (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει), ενώ η υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος My Health F1rst.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst έχει διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας πλέον και όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic). Έτσι, οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους ακόμη περισσότερες επιλογές για τη νοσηλεία τους.

Κάλυψη ακόμη κι εκτός δικτύου

Εάν, ωστόσο, ο ασφαλισμένος επιλέξει μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, καταβάλλεται προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής, το οποίο είναι γνωστό εκ των προτέρων, ώστε να μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη νοσηλεία του. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής των €750 ή €1.500, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει, λαμβάνει το προβλεπόμενο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε η νοσηλεία. Η παροχή καταβάλλεται εφάπαξ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κάλυψη που επεκτείνεται και στα δημόσια νοσοκομεία

Εκτός από το δίκτυο συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων, το My Health F1rst παρέχει επίσης κάλυψη για νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία εντός Ελλάδος. Προβλέπεται 100% κάλυψη των εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Εάν το σύνολο των εξόδων καλυφθεί από άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του, ο ασφαλισμένος λαμβάνει το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής, έως €1.500. Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου, προβλέπονται και οι δύο παραπάνω παροχές.

Ένα πρόγραμμα με περισσότερες παροχές

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το My Health F1rst να ξεχωρίζει είναι το ολοκληρωμένο πακέτο πρόσθετων παροχών που συνοδεύει τη νοσοκομειακή κάλυψη. Μεταξύ των παροχών του περιλαμβάνονται επίδομα μητρότητας τόσο για φυσιολογικό τοκετό όσο και καισαρική τομή, κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας.

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Παράλληλα, το My Health F1rst προσφέρει ανώτατο όριο κάλυψης έως 700.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, ενώ μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ , οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να μειώσουν το ασφάλιστρό τους.

Η ασφάλεια που προσφέρει η σωστή επιλογή

Η ανάγκη για ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι διαχρονική. Γι αυτό και η σωστή επιλογή ενός προγράμματος νοσοκομειακής ασφάλισης δεν αφορά μόνο την κάλυψη των εξόδων μιας νοσηλείας, αλλά και την αίσθηση σιγουριάς απέναντι στα απρόοπτα της ζωής. Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, η Eurolife FFH σχεδίασε το πρόγραμμα My Health F1rst προσφέροντας ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη, ευελιξία στις επιλογές και πρόσθετες παροχές που μπορούν να κάνουν την διαφορά όταν χρειαστεί.