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ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας: Η συχνότερη δερματοπάθεια σε παιδιά και μωρά 

Πώς θα την αντιμετωπίσετε

Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας: Η συχνότερη δερματοπάθεια σε παιδιά και μωρά 
pixabay
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ

Φαγούρα, κόκκινο δέρμα, ξηροδερμία. Η ατοπική δερματίτιδα ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, συχνότερα τα βρέφη και τα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Είναι μια χρόνια δερματική πάθηση που χαρακτηρίζεται από περιόδους εξάρσεων και υφέσεων.

Η ατοπική δερματίτιδα ή ατοπικό έκζεμα προσβάλλει το 10-20% των παιδιών και το 1-3% των ενηλίκων. Το 45% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται στους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Στο 70% των παιδιών η ατοπική δερματίτιδα θα περάσει πριν την εφηβεία. Τα παιδιά με ατοπική δερματίτιδα πριν την ηλικία των 2 ετών, έχουν πιθανότητα 50% να εμφανίσουν άσθμα ή αλλεργική ρινίτιδα τα επόμενα χρόνια. Η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα στην παιδική ηλικία συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αλλεργίας σε τροφικά αλλεργιογόνα.

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Τα αίτια 

Σύμφωνα με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία όταν νοσεί ο ένας γονέας με ατοπική δερματίτιδα υπάρχει 56% πιθανότητα να νοσεί  το παιδί, ενώ αν νοσούν και οι δύο γονείς, η πιθανότητα ανεβαίνει στο 81%. Ωστόσο η χρόνια ατοπική δερματίτιδα είναι ένας συνδυασμός αλληλεπιδράσεων παραγόντων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

•H διαταραγμένη λειτουργία του φραγμού του δέρματος

•Ανοσολογικοί παράγοντες

•Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Πώς ανακουφίζεται από τα συμπτώματα το παιδί 

-Μην κάνετε πολύ ζεστό μπάνιο στο παιδί σας ή το μωρό σας.

-Να χρησιμοποιείτε ήπια σαπούνια και να σκουπίζετε απαλά το παιδί μετά το μπάνιο.

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 -Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρι και μην τρίβετε έντονα το δέρμα του.

-Να αποφεύγετε τις πισίνες με χλώριο.

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-Προσπαθήστε να φοράτε στο παιδί σας βαμβακερά ρούχα.

-Κόβετε τα νύχια του παιδιού σας για να μην μπορεί να γρατσουνίζεται. Όταν έχει φαγούρα βάλτε στην περιοχή δροσερές κομπρέσες.

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-Μην το αφήνετε να ιδρώνει πολύ.

-Να αποφεύγετε την επαφή του με τη σκόνη καθώς και με τρίχωμα ζώων.

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-Μπορεί ορισμένα απορρυπαντικά να οξύνουν το πρόβλημα για αυτό θα πρέπει να είστε παρατηρητικοί.

-Να χρησιμοποιείτε ενυδατικές κρέμες και να μην αφήνετε το δέρμα του μωρού σας να στεγνώνει.

-Μη χρησιμοποιείτε αλκοολούχες λοσιόν γιατί ξηραίνουν το δέρμα.

Η σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί 

Παρά το ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την ατοπική δερματίτιδα, η σωστή αντιμετώπιση μπορεί να μειώσει την ξηρότητα και τον ερεθισμό του δέρματος, κάνοντας το παιδί να αισθάνεται πιο καλά.

Η καθημερινή ενυδάτωση του δέρματος μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου του εκζέματος.  Η θεραπεία για την ατοπική δερματίτιδα εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα της σε κάθε παιδί. Ο παιδίατρος είναι αυτός που θα σας καθοδηγήσει για την φαρμακευτική αντιμετώπιση του εκζέματος.

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