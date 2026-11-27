Με προσδοκίες για άνοδο τζίρου από τον εμπορικό κόσμο και ενισχυμένη την αγοραστική διάθεση του καταναλωτικού κοινού ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου (Black Friday) το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς. Τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται ήδη σε θέση μάχης με τις εκπτωτικές προσφορές να φτάνουν ακόμα και το 70% ενώ οι καταναλωτές αναζητούν οικονομικά συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια ενώ η κορύφωση των προσφορών αναμένεται την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου (Cyber Monday), οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

«Η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές και για τις εμπορικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από την εορταστική περίοδο» αναφέρει σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ.

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Όπως τονίζει ο κ. Κορκίδης, «η φετινή έρευνα της EY δείχνει ότι το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να κάνει αγορές, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024. Περίπου οι μισοί από όσους σκοπεύουν να ψωνίσουν έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένες αγορές».

Σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά παραμένει, σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, «η περυσινή εκτίμηση για τζίρο περίπου 300 εκατ. ευρώ, με περίπου 3 εκατ. συναλλαγές και μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ. Στις ηλεκτρονικές αγορές, ο απολογισμός για την εβδομάδα της Black Friday του 2025 έδειξε ότι, μέσω της πλατφόρμας στην Ελλάδα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 37%, οι παραγγελίες κατά 25% και η μέση αξία παραγγελίας έφτασε τα 104 ευρώ, από 94 ευρώ το 2024».

«Η αυξημένη φετινή πρόθεση για αγορές δίνει περιθώριο αισιοδοξίας. Το ύψος του τζίρου θα κριθεί από το πόσες από αυτές τις προθέσεις θα γίνουν συναλλαγές» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κύριος Κορκίδης.

Προσθέτει επίσης, ότι στις φετινές προτιμήσεις προηγούνται τα ρούχα και τα αξεσουάρ (61%), με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές (59%) πολύ κοντά. Ακολουθούν οι ηλεκτρικές συσκευές (42%), τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (31%) και τα είδη σπιτιού και κουζίνας (27%). Αγορές για τα χριστουγεννιάτικα δώρα θα κάνουν οι 2 στους 10 εκμεταλλευόμενοι τις εκπτωτικές τιμές. Ίσως θα πρέπει πλέον να θεωρούμε το διπλό εκπτωτικό γεγονός ως την έναρξη της εορταστικής αγοράς. «Ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό και για τα δύο event 4 στους 10 δηλώνουν ότι υπολογίζει να δαπανήσει από 100 έως 250 ευρώ και 3 στους 10 από 250 έως 500 ευρώ» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

«Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι 4 στους 10 εξακολουθεί να αμφιβάλλει αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Για τις επιχειρήσεις, η απάντηση είναι καθαρές εκπτωτικές τιμές, σαφείς όροι και συνέπεια στην παράδοση και την εξυπηρέτηση» αναφέρει ο κ. Κορκίδης και συμπληρώνει: «Για τους καταναλωτές, αξίζει να συγκρίνουν την αρχική με τη τελική τιμή και να τηρούν τον προϋπολογισμό τους. Στον Πειραιά, καλούμε το καταναλωτικό κοινό να συγκρίνει και τις προσφορές των τοπικών καταστημάτων, που συνδυάζουν ανταγωνιστικές τιμές με προσωπική εξυπηρέτηση».

Το κυνήγι των προσφορών και ο ρόλος της ΤΝ

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Στο κυνήγι των προσφορών της Black Friday και της Cyber Monday θα επιδοθούν οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές και ειδικά οι ηλικίες 18-29, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η Marc για λογαριασμό της Visa, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.003 ατόμων κατά την περίοδο 9-14 Νοεμβρίου 2026.

Αναλυτικότερα, το 84% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα σκοπεύει να προσφέρει δώρα φέτος στα αγαπημένα του πρόσωπα, με την πλειονότητα να σχεδιάζει να διαθέσει για το σκοπό αυτό μεταξύ 100 και 249 ευρώ. Ταυτόχρονα, η αγορά δώρων φαίνεται πως είναι ακόμα υβριδική καθώς, σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (49%) θα συνδυάσουν επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα με ηλεκτρονικές αγορές. Τα βασικά κριτήρια επιλογής δώρου είναι η τιμή (74%), η ποιότητα (65%) και οι προσφορές (37%), με τη Black Friday και τη Cyber Monday να επηρεάζουν στις αγοραστικές τους αποφάσεις το 55% του κοινού και το 76% της Gen Z(18-29 ετών).

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Η σχέση των καταναλωτών με την τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα. Επτά στους δέκα (72%) από όσους συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν εξοικειωμένοι με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στο πεδίο των αγορών, την αξιοποιούν κυρίως για σύγκριση τιμών (64%), ανάγνωση και αξιολόγηση κριτικών (63%) και προτάσεις για δώρα (48%). Συνολικά το 55% των Ελλήνων καταναλωτών θα χρησιμοποιήσει ΑΙ για τις αγορές του τη Black Friday και τις γιορτές.

Οι καταναλωτές θέλουν, όμως, να διατηρούν τον έλεγχο των αγορών τους. Μόλις το 24% των χρηστών AI θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα μια αγορά, και αυτό αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ρητής, προσωπικής έγκρισης σε κάθε στάδιο. Επιπλέον, το 81% εξ αυτών θα έθετε ανώτατο όριο δαπάνης έως 100 ευρώ.

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Οι ψηφιακές πληρωμές προτιμώνται ανεξάρτητα από το που πραγματοποιείται η αγορά. Συγκεκριμένα, στα φυσικά καταστήματα, το 67% όσων συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγει πληρωμές με κάρτα έναντι 26% που προτιμά τα μετρητά. Στο διαδίκτυο, οι πληρωμές με κάρτα συγκεντρώνουν το 52%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay) ακολουθούν με 12% στο γενικό σύνολο και φτάνουν το 20% στις ηλικίες 18 έως 29 ετών. Παράλληλα, σχεδόν επτά στους δέκα (70%) όσων ψωνίζουν ηλεκτρονικά πραγματοποιούν τις αγορές τους από το smartphone τους, με το 61% αυτών να χρησιμοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι.

Η στροφή στις ψηφιακές αγορές και τις ηλεκτρονικές πληρωμές συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια και την προστασία από απόπειρες εξαπάτησης. Σχεδόν έξι στους δέκα καταναλωτές (59%) εκφράζουν ανησυχία πως μπορεί να πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Μάλιστα, σχεδόν ένας στους δύο (48%) δηλώνει πως δέχτηκε απόπειρα εξαπάτησης την τελευταία χρονιά, ενώ οικονομική απώλεια κατέγραψε το 6% του πληθυσμού, με τους μισούς από αυτούς να παίρνουν πίσω τα χρήματά τους μέσω αμφισβήτησης στην Τράπεζα. Οι πιο διαδεδομένες απόπειρες εξαπάτησης αφορούν παραπλανητικά μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση AI (51%) και τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%).

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Παρότι το 22% των πολιτών δηλώνει πως δεν έχει λάβει κανένα προληπτικό μέτρο προστασίας, η πλειοψηφία φαίνεται να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, 30% δηλώνουν πως δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία πληρωμής τους online, 25% έχουν ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων ενώ ένα 23% δηλώνει πως αλλάζει τους κωδικούς του συχνότερα.

Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και o εποπτευόμενος φορέας του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday, προτρέπουν τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα, προτείνουν στους καταναλωτές πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά, να ακολουθήσουν 4 βασικά βήματα:

-Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα: Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.

–Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος.

–Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

–Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, το ΕΒΕΠ υπενθυμίζει να αναγράφουν με σαφήνεια την τιμή αναφοράς, τη διαθεσιμότητα και τους όρους κάθε προσφοράς και παράλληλα συμβουλεύει τα παρακάτω:

–Υπολογίστε σωστά την έκπτωση. Όταν ανακοινώνετε μείωση τιμής, κατά κανόνα αναγράφετε ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή στην οποία εσείς προσφέρατε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Κρατήστε το ιστορικό τιμής ανά κωδικό και ελέγξτε ότι η διαφήμιση, η ετικέτα και το ταμείο συμφωνούν.

-Πείτε με σαφήνεια ποια είδη αφορά η προσφορά. Αν γράφετε «έως −50%», ο πελάτης πρέπει να μπορεί εύκολα να εντοπίσει ποια προϊόντα έχουν αυτή την έκπτωση. Ελέγξτε το απόθεμα πριν ξεκινήσει η καμπάνια και χρησιμοποιήστε ενδείξεις όπως «τελευταία τεμάχια» ή «λήγει σήμερα» μόνο όταν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

–Δώστε το πλήρες κόστος και ρεαλιστικό χρόνο παράδοσης. Ειδικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δείξτε πριν από την πληρωμή τα μεταφορικά, τυχόν χρέωση αντικαταβολής και τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Για μια μικρή επιχείρηση, αξίζει επίσης να υπολογίσει τι περιθώριο κέρδους απομένει μετά την έκπτωση, τα έξοδα αποστολής που αναλαμβάνει και τις προμήθειες πληρωμής.

–Εξηγήστε τι ισχύει μετά την πώληση. Στο φυσικό κατάστημα, η αλλαγή ενός μη ελαττωματικού προϊόντος επειδή ο πελάτης άλλαξε γνώμη εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Στις ηλεκτρονικές αγορές από επαγγελματία ισχύει κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης. Και στα δύο κανάλια, τα εκπτωτικά είδη καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνίας με την περιγραφή. Μια γενική πινακίδα «τα εκπτωτικά δεν επιστρέφονται» μπορεί επομένως να παραπλανήσει.