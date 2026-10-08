ΙΣΑ: Προειδοποίηση για «μαγικές» θεραπείες και μηχανήματα που υπόσχονται διάγνωση με μία «σάρωση»

Προειδοποίηση για μηχανήματα που υπόσχονται συνολικές διαγνώσεις με μία απλή μέτρηση ή «σάρωση», αλλά και για «μαγικές» θεραπείες σοβαρών νοσημάτων, απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορμή αποτελεί, όπως αναφέρει, η αυξανόμενη εμφάνιση τέτοιων πρακτικών στο πεδίο της λεγόμενης «εναλλακτικής ιατρικής».

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι η διάγνωση και η θεραπεία αποτελούν σοβαρές επιστημονικές πράξεις, οι οποίες απαιτούν αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία, πιστοποιημένα διαγνωστικά εργαλεία και επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα.

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Προσοχή στις διαγνώσεις με μία «σάρωση»

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον Σύλλογο, χρειάζεται όταν παρουσιάζονται στους ασθενείς συσκευές που φέρονται να μπορούν να διαγνώσουν μεγάλο αριθμό παθήσεων με μία μόνο μέτρηση.

Η προειδοποίηση αφορά επίσης μηχανήματα που υπόσχονται συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας του οργανισμού ή συμπεράσματα για την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου, χωρίς αναγνωρισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες διαγνωστικές διαδικασίες.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι κάθε ισχυρισμός για διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία μιας νόσου πρέπει να αξιολογείται με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Οι υποσχέσεις για «θαυματουργά» αποτελέσματα

Αντίστοιχη επιφύλαξη ζητά ο Σύλλογος απέναντι σε πρακτικές που υπόσχονται θεραπεία σοβαρών ή χρόνιων νοσημάτων με αδόκιμες, ανεπαρκώς τεκμηριωμένες ή αντιεπιστημονικές μεθόδους.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις στις οποίες οι υποσχέσεις για «θαυματουργά» αποτελέσματα συνοδεύονται από προτροπή προς τον ασθενή να διακόψει την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία του.

Τι να ζητούν οι πολίτες πριν αποφασίσουν

Ο ΙΣΑ καλεί όποιον έρχεται αντιμέτωπος με μια αμφιλεγόμενη διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο να απευθύνεται πρώτα στον προσωπικό ή θεράποντα γιατρό του.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πολίτες πρέπει να ζητούν ενημέρωση για:

Την επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου.

της μεθόδου. Τις πραγματικές ενδείξεις εφαρμογής της.

εφαρμογής της. Τους πιθανούς κινδύνους .

. Τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Να καταγγέλλονται οι αμφιλεγόμενες πρακτικές

Παράλληλα, ο Σύλλογος ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν περιστατικά μη τεκμηριωμένων ισχυρισμών περί διάγνωσης ή θεραπείας και τη χρήση συσκευών ή μεθόδων που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς.

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Σκοπός είναι να διερευνώνται η νομιμότητα και η ασφάλεια της συγκεκριμένης πρακτικής.

«Η εκμετάλλευση της αγωνίας, της ευαλωτότητας ή της ελπίδας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας μέσω ατεκμηρίωτων διαγνωστικών ή θεραπευτικών ισχυρισμών αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα», τονίζει ο ΙΣΑ.

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Όπως προσθέτει, η έγκαιρη αναφορά τέτοιων περιστατικών συμβάλλει στην προστασία των ασθενών και της δημόσιας υγείας, βοηθώντας στον εντοπισμό πρακτικών που παραπλανούν τους πολίτες ή τους απομακρύνουν από την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα.