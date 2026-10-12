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ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΙΣΑ ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία του γυναικολόγου που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων

Ο 52χρονος απολογείται στον Ανακριτή

Ο ΙΣΑ ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία του γυναικολόγου που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
52χρονος γυναικολόγος – Φωτογραφία
DEBATER NEWSROOM

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου που σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφικού υλικού.

Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου, προκειμένου να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά του.

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Η προστασία των πολιτών και ειδικά των ανηλίκων καθως και η διασφάλιση της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον ΙΣΑ. 

Με σεβασμό στο έργο της Δικαιοσύνης, ο Σύλλογος ζητά ενημέρωση ώστε να ασκήσει τις θεσμικές του αρμοδιότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον της 16ης τακτικής ανακρίτριας και απολογείται.

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