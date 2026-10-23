Τα… «αυτοάγνωστα» αυτοάνοσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα ΔΕΣ ΤΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ



Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία διεξάγει εκστρατεία για τα αυτοάνοσα – φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, τα οποία – αν και είναι γνωστά σε σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τα βαριά συμπτώματά τους – παραμένουν για το ευρύτερο κοινό…αυτοάγνωστα!

Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία της ειδικότητας της δερματολογίας, με παθήσεις, όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, κ. ά. Σε όλες τις εν λόγω παθήσεις η

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βαρύτητα των συμπτωμάτων τους όχι μόνο ταλαιπωρεί τους ασθενείς αλλά επιπλέον διαταράσσει την καθημερινότητά τους, επιβαρύνει την ψυχολογία τους και εντέλει επεμβαίνει στην ποιότητα ζωής τους. Παράλληλα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα συγκεκριμένα νοσήματα επιφέρουν έναν ρατσισμό και στιγματίζουν τους πάσχοντες – κυρίως λόγω άγνοιας – οδηγώντας τους συχνά σε απομονωτισμό έως και σε κατάθλιψη.

Εύλογα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς την σημασία της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού καθώς και την σημαντικότητα της αποστιγματοποίησης των παθήσεων αυτών. Ειδικότερα δε καθώς η έγκαιρη διάγνωσή των συγκεκριμένων παθήσεων και η συστηματική θεραπεία αυτών σε συνεργασία με τον Δερματολόγο μπορεί να ελέγξει τα συμπτώματα και τις νόσους προσφέροντας στους πάσχοντες μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα.

Η εκστρατεία, που ήδη ξεκίνησε το ταξίδι της από τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει έως και τα μέσα Νοεμβρίου, συμπεριλαμβάνοντας έτσι τις Παγκόσμιες Ημέρες δύο εκ των πιο συχνών παθήσεων της κατηγορίας, δηλαδή της Ατοπικής Δερματίτιδας (14/9) και της Ψωρίασης (29/10).

Το τηλεοπτικό spot της εκστρατείας, που στ’ αλήθεια θυμίζει ταινία με εξαιρετική κινηματογραφική αισθητική, ενώ παράλληλα εκπέμπει φρεσκάδα, νιάτα, φροντίδα και κυρίως αγάπη, προβάλλεται πανελλαδικά στην τηλεόραση ενώ θα φιλοξενηθεί και σε αίθουσες του σινεμά. Το ραδιοφωνικό spot ακούγεται στα ερτζιανά, ενώ το εικαστικό της εκστρατείας κυκλοφορεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ντύνοντας τις πλάτες λεωφορείων. Παράλληλα, μέσω της digital & SoMe campaign το μήνυμα της εκστρατείας θα φτάσει σε κάθε άκρο της επικράτειας.