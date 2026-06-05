Σαμαράς σχετικά με τις φήμες για νέο κόμμα: “Θα τα πούμε το απόγευμα”

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα (5/6) ο Αντώνης Σαμάρας ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Η εκδήλωση θα γίνει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από την εκδήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί την Περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, σύμφωνα με το creta24.gr.

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Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του από την Περιφέρεια, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς περιορίστηκε να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».