Επικίνδυνος μύκητας σαρώνει τα ελληνικά νοσοκομεία: Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα στην ΕΕ

Ο μύκητας Candidozyma auris (πρώην Candida auris) προκαλεί ανησυχία σε όλη την Ευρώπη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις σε βαριά ασθενείς, εμφανίζει αντοχή σε πολλά αντιμυκητιασικά φάρμακα και μεταδίδεται εύκολα μέσα σε νοσοκομεία, δημιουργώντας επιδημίες.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με σοβαρό πρόβλημα

Σύμφωνα με την έρευνα C. auris 2024, μεταξύ 2013 και 2023 καταγράφηκαν 4.012 περιστατικά αποικισμού ή λοίμωξης σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες με τα περισσότερα περιστατικά, μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία και Γερμανία.

Από το 2020 η εξάπλωση του μύκητα αυξήθηκε ραγδαία, με 1.346 περιστατικά σε 18 χώρες της Ευρώπης το 2023, ενώ οι πραγματικοί αριθμοί πιθανώς είναι υψηλότεροι, λόγω ανεπαρκούς επιτήρησης σε πολλές χώρες.

Ο μύκητας έχει γίνει ενδημικός

Στην Ελλάδα, όπως και σε Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία, πλέον δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν μεμονωμένες εξάρσεις, καθώς έχει εγκατασταθεί περιφερειακή ενδημικότητα. Σύμφωνα με το ECDC, χρειάστηκαν μόλις 5-7 χρόνια για να γίνει ενδημικός σε αυτές τις χώρες, γεγονός που δείχνει την ταχύτατη διάδοση μέσα στις υγειονομικές δομές.

Η ραγδαία εξάπλωση του C. auris αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς και καθιστά τη διαχείριση και τον έλεγχο του ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση.

Προκλήσεις στην πρόληψη και τον έλεγχο

Η έρευνα C. auris 2024 επισημαίνει σημαντικά κενά στην ετοιμότητα των χωρών, όπως ελλείψεις σε εθνικά συστήματα επιτήρησης και οδηγίες για μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων (IPC).

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη ανίχνευση, η συστηματική επιτήρηση και η άμεση εφαρμογή μέτρων IPC είναι απαραίτητα για να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση του μύκητα και να προστατευθούν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.