Ο πιο εύκολος πουρές πατάτες με μόνο τρία υλικά
Εύκολα και γρήγορα
Ο πουρές πατάτας αποτελεί ένα από τα πιο κλασικά και γνωστά συνοδευτικά που τρώμε από μικρά παιδιά. Μπορεί να συνοδεύσει τόσο κρέας όσο και ψάρι ή οτιδήποτε άλλο, με την διαδικασία της παρασκευής του να είναι ιδιαίτερα απλή.
Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που χρειάζεται ο πουρές και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:
ΥΛΙΚΑ
5 μεγάλες πατάτες
3κ.σ. παρμεζάνα τριμμένη
25ml γάλα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βράζουμε σε μία κατσαρόλα με νερό τις πατάτες μας για περίπου 45 λεπτά.
Αφαιρούμε από την κατσαρόλα και αφού κρυώσουν λίγο τις καθαρίζουμε.
Τις λιώνουμε στο multi μας μαζί με το γάλα μέχρι να γίνουν σαν κρέμα.
Προσθέτουμε την παρμεζάνα μας και ανακατεύουμε καλά.
Ο πουρές μας είναι έτοιμος.
πηγή στην Google
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