Λαχταριστοί αλμυροί λουκουμάδες με τυρί και λουκάνικο

Οι λουκουμάδες είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά, που δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο. Συνήθως τους απολαμβάνουμε ζεστούς, με ζάχαρη, μέλι ή κάποια λαχταριστή γέμιση, όμως μπορούν να γίνουν και μια ιδιαίτερη αλμυρή λιχουδιά. Αυτή τη φορά η συνταγή τους αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς συνδυάζονται με λουκάνικο για ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για τους λουκουμάδες και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:

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ΥΛΙΚΑ

200γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

120ml νερό

2κ.σ. ελαιόλαδο

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

1/2κ.γ. ζάχαρη

1κ.γ. αλάτι

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3-4 φέτες τυρί τοστ

1 μεγάλο λουκάνικο

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Σπορέλαιο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το νερό μαζί με την μαγιά και την ζάχαρη και αφήνουμε για 10 λεπτά.

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Σε ένα άλλο βαθυ και μεγάλο μπολ προσθέτουμε το αλεύρι και αφού κάνουμε μια λακκούβα στη μέση προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά μας και ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε και το νερό με την μαγιά και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη.

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Σκεπάζουμε με μια πετσέτα κι αφήνουμε για 1 ώρα στην άκρη.

Κόβουμε το λουκάνικο σε ροδέλες και το τυρί του τοστ σε μικρά τετραγωνάκια.

Αφού περάσει μια ώρα, παίρνουμε με το χέρι μας μικρή ποσότητα ζύμης, την ανοίγουμε στο χέρι μας και μέσα τοποθετούμε ένα κομμάτι τυρί, από πάνω το λουκάνικο, από πάνω ξανά ένα κομμάτι τυρί και κλείνουμε προσεκτικά.

Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει η ζύμη μας και τηγανίζουμε τους λουκουμάδες μας σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα.

Καλή απόλαυση!