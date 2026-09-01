Πεντανόστιμο και υγιεινό κέικ με βρώμη και αβοκάντο χωρίς ίχνος ζάχαρης

Αν θέλετε να φτιάξετε ένα γλυκό που να είναι εύκολο, νόστιμο αλλά και πιο ελαφρύ, αυτή η συνταγή για κέικ είναι μία πολύ καλή επιλογή. Το κέικ παραμένει διαχρονικά ένα από τα αγαπημένα γλυκά για το σπίτι και μπορεί να γίνει με αμέτρητους διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών.

Στο DEBATER δοκιμάσαμε μία διαφορετική εκδοχή και σας προτείνουμε ένα αφράτο κέικ με βρώμη, μπανάνα και αβοκάντο. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται καθόλου προσθήκη ζάχαρης, γεγονός που το κάνει ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν κάτι γλυκό χωρίς να το παρακάνουν με τις θερμίδες.

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Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για την συνταγή και βήμα – βήμα την εκτέλεσή της:

ΥΛΙΚΑ

200 γρ. πολτοποιημένη βρώμη

40 γρ. σκόνη κακάο

½ μαγειρική σόδα

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 βανιλίνες

7 ασπράδια από μεσαία αβγά

3 μπανάνες πολτοποιημένες

1 αβοκάντο ώριμο πολτοποιημένο

1 πορτοκάλι (ξύσμα)

1 κ.σ. φυστικοβούτυρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175 βαθμούς.

Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε καλά την βρώμη, το κακάο, την σόδα, το μπέικιν πάουντερ και τις βανιλίνες.

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Χτυπάμε στο μίξερ τα ασπράδια και αφού διαλυθούν καλά προσθέτουμε τις πολτοποιημένες μπανάνες, το αβοκάντο, το ξύσμα από το πορτοκάλι και το φυστικοβούτυρο.

Ενώνουμε τα δύο μείγματα και συνεχίζουμε να χτυπάμε με το μίξερ μας, μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως.

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Τοποθετούμε σε μία φόρμα κέικ μία λαδόκολλα και περιχύνουμε το μείγμα μας.

Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 1 ώρα και 15 λεπτά.

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Το κέικ μας είναι έτοιμο. Καλή σας απόλαυση!