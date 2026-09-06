«ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον»: Από τον Νικόλαο Γερμανό στη Νέα ΔΕΘ και το πάρκο των 120 στρεμμάτων

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν και στο μέλλον, προσφέρει η έκθεση «ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον».

Η έκθεση παρουσιάστηκε στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την επετειακή 90ή διοργάνωση της ΔΕΘ.

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Συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO και το MOMUS και θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Από τον Νικόλαο Γερμανό στη Νέα ΔΕΘ

Η αφηγηματική διαδρομή αρχίζει από μία στήλη με το βιογραφικό του ιδρυτή της ΔΕΘ, Νικόλαου Γερμανού.

Η στήλη είναι τοποθετημένη στο χώμα, συμβολίζοντας αφενός τη γέννηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και αφετέρου τη νέα αρχή που επιδιώκεται μέσα από τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου.

Η παρουσίαση συνεχίζεται με φωτεινούς κύκλους και μία χρονογραμμή, η οποία καταγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς της εκατονταετούς πορείας του θεσμού.

Καταλήγει στο όραμα της Νέας ΔΕΘ, που περιλαμβάνει τη δημιουργία σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, καθώς και την ανάπτυξη χώρου πρασίνου έκτασης 120 στρεμμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η ΔΕΘ ως καθρέφτης κάθε εποχής

Τη διαδρομή της έκθεσης παρουσίασε το στέλεχος της ΔΕΘ-HELEXPO, Μαρία Συλλοπούλου, περιγράφοντας την ιστορία πίσω από κάθε σταθμό.

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Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται η στενή σχέση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του θεσμού από την ίδρυσή του το 1926 μέχρι τη σύγχρονη εποχή και να δει πώς η ΔΕΘ λειτούργησε ως σημείο συνάντησης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

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«Μια ιστορική στιγμή με τρεις διαστάσεις»

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αναφέρθηκε σε τρεις διαφορετικές χρονικές διαστάσεις που συναντώνται στη φετινή διοργάνωση.

Η πρώτη αφορά την ιστορική διαδρομή από το 1926 έως το 2025, η δεύτερη τη διοργάνωση του 2026, η οποία, όπως ανέφερε, ξεκίνησε δυναμικά σε επίπεδο επισκεψιμότητας, και η τρίτη την είσοδο του σχεδίου ανάπλασης σε φάση υλοποίησης.

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«Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή με τρεις διαστάσεις. Σήμερα αφιερώνουμε τον χρόνο μας στη μία, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και το παρόν και το μέλλον», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMUS, Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, τόνισε ότι ο οργανισμός αισθάνεται κομμάτι της ΔΕΘ.

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«Με την έκθεση “ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον” ξεκινάμε μαζί την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ

Μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες που διαθέτουν εισιτήριο για την 90ή ΔΕΘ.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, το MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 21:00.

Το πρόγραμμα των οργανωμένων ξεναγήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή, 7-11 Σεπτεμβρίου: στις 18:00

στις 18:00 Σάββατο και Κυριακή, 12-13 Σεπτεμβρίου: στις 12:00 και στις 18:00

Οι ξεναγήσεις μετά τη λήξη της 90ής ΔΕΘ

Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οι οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση «ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον» θα συνεχιστούν:

κάθε Πέμπτη στις 18:00 ,

, κάθε Σάββατο στις 12:00.

Η επετειακή έκθεση θα παραμείνει επισκέψιμη έως την 1η Νοεμβρίου, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιστορία ενός θεσμού που έχει συνδεθεί στενά με τη Θεσσαλονίκη και τη σύγχρονη πορεία της χώρας.