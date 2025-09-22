«Σπασμένη Φλέβα»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη – Δείτε το βίντεο

Η αναμονή για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη έφτασε στο τέλος της, καθώς κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της «Σπασμένης Φλέβας». Η αφίσα και το νέο βίντεο προϊδεάζουν το κοινό για μια δυνατή και συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία, που υπόσχεται να φέρει στην επιφάνεια τις πιο σκοτεινές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων.

Σύνοψη της ταινίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα.

Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Σκηνοθετικό Σημείωμα από τον Γιάννη Οικονομίδη

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει.

Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…

Δείτε το τρέιλερ: