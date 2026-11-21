Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (20/11), σε ηλικία 79 ετών, ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας και σεναριογράφος κόμικς, Τάσος Αποστολίδης.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς της «ένατης τέχνης», συνδέοντας το όνομά του με τη μεταφορά εμβληματικών έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη γλώσσα των κόμικς και των graphic novels.

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Η κόρη του ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η κόρη του, Ζωή Λυδία Αποστολίδου, αναφέροντας ότι ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια πολύχρονη και γενναία μάχη.

Η οικογένειά του ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και την κατανόηση, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία του αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο άνθρωπος που έφερε τον Αριστοφάνη στα κόμικς

Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να γράφει σενάρια και να διασκευάζει κλασικά έργα της αρχαιότητας.

Ξεχωριστή θέση στη δημιουργική διαδρομή του κατείχαν οι 11 κωμωδίες του Αριστοφάνη, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε κόμικς και γνώρισαν εντυπωσιακή αποδοχή από μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.

Συνολικά, οι διασκευές του ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, ενώ αρκετές μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.

Μεταξύ των κλασικών έργων που διασκεύασε περιλαμβάνονται:

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Οι 11 κωμωδίες του Αριστοφάνη

Η «Οδύσσεια»

Η «Αντιγόνη»

Η «Ιφιγένεια»

Οι «Μύθοι του Αισώπου»

Οι «Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα»

Μέσα από το έργο του, η αρχαία ελληνική δραματουργία απέκτησε μια νέα και προσιτή μορφή για τις νεότερες γενιές, παραμένοντας παράλληλα ζωντανή στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, όπως αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Από τα Μαθηματικά και την εκπαίδευση στην «ένατη τέχνη»

Ο Τάσος Αποστολίδης είχε σπουδάσει Μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε επί 42 χρόνια στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

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Τα 36 από αυτά τα χρόνια τα πέρασε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου διετέλεσε καθηγητής, διευθυντής και αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών θεμάτων.

Η συγγραφική του διαδρομή ξεκίνησε με χρονογραφήματα και ευθυμογραφήματα σε εφημερίδες και περιοδικά της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στα κόμικς, συνεργαζόμενος με κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές, όπως οι Γιώργος Ακοκαλίδης, Νάσος Βακάλης, Μαρία-Ηλέκτρα Ζογλοπίτου και Αλέκος Παπαδάτος.

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Οι διακρίσεις και η διεθνής πορεία

Οι διασκευές των κωμωδιών του Αριστοφάνη τιμήθηκαν από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, ενώ έργα του μεταφράστηκαν, μεταξύ άλλων, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα τουρκικά και τα κινεζικά.

Η «Λυσιστράτη» του επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους από ολόκληρο τον κόσμο για τον «Παρθενώνα των βιβλίων», το εμβληματικό έργο της Αργεντινής καλλιτέχνιδας Μάρτα Μινουχίν στο Κάσελ της Γερμανίας.

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Το 2022 κυκλοφόρησε το graphic novel «Αριστοτέλης», σε εικονογράφηση του Αλέκου Παπαδάτου. Το έργο εκδόθηκε στα γαλλικά από τον οίκο Dargaud και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος, γνωρίζοντας σημαντική διεθνή πορεία.

Ο θάνατός του αποτελεί ακόμη μία μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό, σε μια χρονιά κατά την οποία έφυγαν από τη ζωή σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Αλέξης Σταμάτης και ο Διονύσης Χαριτόπουλος.

Ο Τάσος Αποστολίδης αφήνει πίσω του μια πολύτιμη πολιτιστική και εκπαιδευτική παρακαταθήκη, έχοντας καταφέρει να συστήσει την αρχαία ελληνική γραμματεία σε πολλές γενιές αναγνωστών μέσα από τη δύναμη της εικόνας και του χιούμορ.