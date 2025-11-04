Ζαχαριάδης: «Όποτε κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ρίχνει κι ένα “μαύρο” σε μια μεγάλη δημόσια επιχείρηση»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, συμμετείχε σήμερα στην εκπομπή «Morning point» του Meganews με τους δημοσιογράφους Μαρία Αστερίου και Ανδρέα Παπαδόπουλο, και αναφέρθηκε στο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο κύριος Ζαχαριάδης αναφέρθηκε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα

Πρόπερσι έκλεισαν ένα τραπεζικό κατάστημα, πέρσι έκλεισαν ένα αστυνομικό τμήμα, τώρα κλείνουν τα ΕΛΤΑ του χρόνου θα κλείνει ένα σχολείο. Τι θα μείνει όρθιο στην ελληνική επαρχία; Πώς μπορούμε να μιλάμε για περιφερειακές πολιτικές, για νησιωτικότητα, για μειονεκτικές περιοχές, για ορεινότητα, για περιφερειακή αποκέντρωση, όταν κάθε χρόνο η κυβέρνηση λέει «δεν βγαίνει αυτό, το κλείνουμε». Μα έτσι τίποτα δεν θα «βγαίνει» στο τέλος. Να μαζευτούμε δέκα εκατομμύρια στην Αθήνα, να είμαστε εδώ μεταξύ μας, να στέλνουμε γράμματα στον άλλον για να αυξάνεται και η κερδοφορία και μετά να συρρικνωνόμαστε και να κλαίμε.

Γίνεται να μην υπάρχουν υπηρεσίες στα νησιά των Κυκλάδων – στα Δωδεκάνησα; Δεν μπορεί να είναι κερδοφόρες σ’ ένα νησί το οποίο τον χειμώνα έχει δύο, τρεις ή πέντε χιλιάδες κατοίκους και το καλοκαίρι φτάνει τις 30 ή τις 50 χιλιάδες. Πρέπει να έχουμε δημόσιες πολιτικές, είτε με το δημόσιο είτε με τον ιδιωτικό τομέα. Εάν δεν γίνει αυτό, θα καταρρεύσουμε απολύτως και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα υπάρχουν κάποια αστικά κέντρα και μετά νεκρά σημεία πάνω στον χάρτη με μαρασμό και εγκατάλειψη.

Για την απουσία ανάληψης ευθύνης από την κυβέρνηση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Είναι άθλιο και απαράδεκτο να έχουμε σήμερα στη Βουλή (δεν είχε αναβληθεί ακόμα η συνεδρίαση) συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και να κλείνουν χθες 46 καταστήματα. Γιατί μας φέρνουν προ τετελεσμένων; Τι νομίζει ότι κάνει η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο; Συνεδριάζει το Κοινοβούλιο και βγαίνουν κάποιοι χαρτογιακάδες από την προηγούμενη μέρα που τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον. Ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό που έχει γίνει; Ο κ. Χατζηδάκης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, λέει ότι δεν το φορτωθεί κι αυτό. Ο κ. Πιερρακάκης που έχει την ευθύνη μέσω του υπουργείου Οικονομικών, ούτε κι αυτός την αναλαμβάνει. Είναι δυνατόν να κλείνουν 204 καταστήματα, 46 τώρα και τα άλλα μέσα σε ένα τρίμηνο, και να μην συζητάει η κυβέρνηση με κανέναν δήμαρχο – κι ενώ το 70% των δημάρχων είναι με τη Νέα Δημοκρατία;

Έχουμε μία αυταρχική κυβέρνηση που θέλει να κλείσει τα υποκαταστήματα του ΕΛΤΑ για να πάει μετά μια εταιρεία που θα χρεώνει πολλαπλάσια κάθε υπηρεσία και όποιος αντέξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τη λογική του κόστους που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, η ΔΕΗ δεν θα είχε φτάσει ποτέ να βάλει κολώνες στην επαρχία, δε θα είχαμε ρεύμα στα χωριά.

Για το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει όλες τις αρμοδιότητες στο Υπερταμείο, κομμάτι του οποίου είναι και τα ΕΛΤΑ

Το Υπερταμείο είναι δημόσιο, ο ρόλος του είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι ιδιωτικό το Υπερταμείο. Και έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την απουσία σχεδίου για τα ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο, έχει διαλύσει μια δημόσια επιχείρηση, την ώρα που τέτοιες επιχειρήσεις ανθούν σε άλλες χώρες, με τα δέματα που διακινούνται κατά εκατομμύρια, κατακλύζεται η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες από το μικροεμπόριο. Η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου, διαλύει και υπονομεύει τα ΕΛΤΑ.

Ο κόσμος παραγγέλνει στο σπίτι μικροπράγματα, παίρνει παπούτσια, παίρνει ρούχα. Αυτό είναι ένα νέο πεδίο και η κυβέρνηση, αντί να στρίψει την εταιρεία σε τέτοιες δραστηριότητες, «ρίχνει μαύρο» στα ΕΛΤΑ. Όποτε κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ρίχνει κι ένα μαύρο σε μια μεγάλη δημόσια επιχείρηση. Είναι το κόμμα του «μαύρου».