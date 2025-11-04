ΕΛΤΑ: Παρελθόν ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας – “Μείωση καταστημάτων, αλλιώς κινδυνεύει η ρευστότητα και οι μισθοί των εργαζομένων”

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ υπέβαλε το μεσημέρι της Τρίτης 4/11 ο Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή του στο Υπερταμείο, μετά τον σάλο που ξέσπασε από το ξαφνικό κλείσιμο 204 καταστημάτων.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, όπου συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, για πολλές ώρες, ο κ. Σκλήκας δέχτηκε σφοδρά πυρά από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που αμφισβήτησαν τον «τεχνοκρατικό χαρακτήρα» των αποφάσεών του και τον κατηγόρησαν ότι αγνόησε τους εκλεγμένους εκπροσώπους.

Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, μεταξύ άλλων αναφέρει πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ενώ αφήνει σαφείς αιχμές κατά βουλευτών της ΝΔ.

«Οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», τονίζει και προσθέτει:

«Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας».

Όσον αφορά στα ΕΛΤΑ, ο ίδιος επιμένει, επισημαίνοντας πως «παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους».

Ολόκληρη η επιστολή του κ. Σκλήκα:

Αθήνα, 4-11-2025

Προς

Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση

Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και

εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το

ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

Με τιμή, Γρηγόρης Σκλήκας»