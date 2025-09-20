Ζαχαριάδης κατά Μητσοτάκη: Προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατακεραυνώνει τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε συνέντευξή του στο Open.
Ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε το ίδιο μήνυμα σε διάφορες εκδηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τις πολιτικές του, ενώ θα τις καταλάβουν από τον Γενάρη: «25 χρόνια παρακολουθώ τη ΔΕΘ και ποτέ κανένας πρωθυπουργός δεν είπε ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών».
Ακρίβεια και στέγαση
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η ακρίβεια έχει καταβροχθίσει τις όποιες ελαφρύνσεις φόρων και πλήττει όλους τους τομείς της καθημερινότητας: «Στο στεγαστικό η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Σουπερμάρκετ: ο πολίτης πληρώνει 100 ευρώ για δύο τσάντες με τρόφιμα, χωρίς πολυτέλειες».
Επιπλέον, έκανε συγκρίσεις με την Ευρώπη για τη κοινωνική κατοικία: «Στην Γερμανία και την Ιταλία υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο κατοικίες κοινωνικής στέγασης. Στην Ελλάδα είναι μηδέν».
Το 13ωρο εργασίας
Για το θέμα των υπερωριών και του 13ωρου, ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε το μέτρο «δώρο του κ. Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες της εστίασης και στους ξενοδόχους», υπογραμμίζοντας ότι «ούτε ο Τόμσεν δεν ζήτησε ποτέ τέτοια μέτρα ούτε στη σκληρότερη περίοδο των μνημονίων».
Εξεταστική για το “γαλάζιο σκάνδαλο” του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο εκπρόσωπος Τύπου επιτέθηκε επίσης στη Νέα Δημοκρατία για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την για συγκάλυψη: «Η ΝΔ κάλεσε δύο μάρτυρες που έχουν αποβιώσει. Αντί αυτών, έπρεπε να καλέσει τα πρόσωπα που προτείνει η αντιπολίτευση. Αν η ΝΔ κάνει ό,τι έκανε στην Εξεταστική για τα Τέμπη, μετά από 6 μήνες ο πρωθυπουργός θα πει ότι “δεν ήταν καλή στιγμή”. Είναι ντροπή».
Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση της κ. Σεμερτζίδου, λέγοντας ότι «τον Αύγουστο υπήρχαν απειλές να μην την πειράξουμε και τώρα της δήμευσαν όλη την περιουσία».
Με σαφήνεια και ένταση, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τα σημεία όπου διαφωνεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης, εστιάζοντας στην ακρίβεια, τη στέγαση, τα εργασιακά και τη διαχείριση των Εξεταστικών Επιτροπών.
