Ζαχαριάδης: Για την Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ

Σε ανάρτηση για τις δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Για την κ.Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί» ανέφερε.

