Ζαχαριάδης: Για την Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Σε ανάρτηση για τις δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.
«Για την κ.Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί» ανέφερε.
Για την κ.Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί.— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 14, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις