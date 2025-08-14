Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ζαχαριάδης: Για την Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Ζαχαριάδης: Για την Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε ανάρτηση για τις δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Για την κ.Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί» ανέφερε.

