Ζαχαριάδης: Άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα – Θα απαντήσει το Μαξίμου;

Θέση για το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tageszeitung πήρε με ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας 11/8 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Παρακολουθήστε το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tageszeitung όπως το παρουσίασε το MEGA “Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει τον εαυτό του ως εκσυγχρονιστή όμως στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα” αναφέρει η Tageszeitung. Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;» ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

