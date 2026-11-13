Ζαχαράκη: “Θα αναμορφώσουμε το πλαίσιο μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών για τις Πανελλήνιες”

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε τη συνολική αναμόρφωση του πλαισίου μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αυστηρότερα και περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης για τις Πανελλήνιες, λέγοντας ότι ο νόμος αυτός είναι από το 1999 και έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις και με αφορμή την υπόθεση του πρώην υπουργού έχει δώσει οδηγία ο πρωθυπουργός για ένα νέο σχέδιο από το υπουργείο με προϋπόθεση την πραγματική συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες αλλά και τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες. Σήμερα, η Σοφία Ζαχαράκη επιβεβαίωσε ότι η νέα πρόταση είναι σε επεξεργασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΑΝΤ1, είπε: «Ο τέως συνάδελφος ποτέ δεν μας πήρε τηλέφωνο, ποτέ δεν ζήτησε ειδική μεταχείριση για το παιδί του. Αυτό γίνεται ψηφιακά. Το παιδί δεν έκανε ποτέ εγγραφή στο τμήμα που πέρασε».

Όπως υπογράμμισε, «στην γενική διαδικασία των Πανελλαδικών δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά τα ποσοστά της μοριοδότησης. Θα αναμορφώσουμε το άρθρο αυτό για τα μόρια και τις αθλητικές διακρίσεις».

«Έχουμε παιδιά τα οποία αθλούνται και δίνουν προσωπικό χρόνο ολόκληρα και μαζί με αυτά οι γονείς τους, οι οικογένειες, οι προπονητές και οι αθλητικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να αδικηθούν αυτά τα παιδιά που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια», επισήμανε και συνέχισε:

«Με βάση το ισχύον πλαίσιο, προβλέπονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά Τμήματα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ενώ η προσαύξηση των μορίων διαφοροποιείται ανάλογα με την αθλητική διάκριση».

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, το άρθρο 34 του νόμου του 1999, που προβλέπει τα ευεργετήματα για τους διακριθέντες αθλητές, έχει υποστεί συνολικά 51 τροποποιήσεις, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να προσαρμόσουν και να εξορθολογίσουν το ισχύον καθεστώς.

«Η νέα πρόταση είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, με την αλλαγή στο πλαίσιο μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών, θα χρειάζεται πλέον «πραγματικός χρόνος που ένα παιδί έχει συμμετάσχει σε μία αθλητική δραστηριότητα, πρέπει να πιστοποιείται. Και όταν συμμετέχει σε ένα άθλημα να μπορεί να πιστοποιηθεί η συμμετοχή. Πραγματική επίδοση δηλαδή με πραγματική ενασχόληση».