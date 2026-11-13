Μητσοτάκης: “Στόχος στα επόμενα 3 με 4 χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη”

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί θα αφιερώσουμε ένα Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για μία τεχνολογία η οποία πράγματι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύτιμο στη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Έχουμε θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια όλοι οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να επιταχύνουμε, να απλοποιήσουμε αλλά να προσθέσουμε και σημαντικούς δείκτες διαφάνειας στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων. Εκεί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ουσιαστικά τη χώρα και να εξοικονομήσει πόρους αλλά και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο θέλουμε να θέσουμε στην ευρωπαϊκή ατζέντα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής μας Προεδρίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

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Και υπογράμμισε: «Όμως πρέπει να έχουμε και πλήρη αίσθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει πολλά ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης. Από το πώς θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, τι επιπτώσεις θα έχει στην εκπαίδευση, πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μας χωρίς να υποκαταστήσουμε την ανάγκη των παιδιών μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα τα οποία χρήζουν απάντησης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει μια ανοιχτή συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με τις μεγάλες πλατφόρμες, την οποία η χώρα μας έχει αποδείξει ότι έχει διάθεση να κάνει, επιβάλλοντας εθνική νομοθεσία όπου κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μέτρο της απαγόρευσης της πρόσβασης στα social media των παιδιών στην Ελλάδα μέχρι 15 ετών: «Θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία από 1ης Ιανουαρίου του 2027 θα επιβάλει με συγκεκριμένες νομοθετικές κυρώσεις την απαγόρευση της πρόσβασης των Ελλήνων και των Ελληνίδων παιδιών κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία θα υποχρεώσει τις μεγάλες πλατφόρμες να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία. Θεωρούμε όμως ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι σωστό για να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και για να τα κρατήσουμε μακριά από τους εθιστικούς αλγορίθμους οι οποίοι έχουν ως μόνο σκοπό να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητα των παιδιών μας και των εφήβων μας προκειμένου να κερδίσουν με αυτό παραπάνω χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο για την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αποδεκτό».

Και καταλήγοντας στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Οπότε προσβλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην συζήτηση αυτή. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή».