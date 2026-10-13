Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων
Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει από αύριο μέχρι και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ για το 2026.
Οι υποψήφιοι αυτοί των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα ΕΔΩ, πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.
Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει από Τετάρτη 14-10-2026 μέχρι και Δευτέρα 19-10-2026.
Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών (πχ. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής, βεβαίωση διαγραφής κ.α.).
Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου ΕΔΩ ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.
πηγή στην Google
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