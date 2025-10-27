Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Έως τις 3 Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές – Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Τι είπε η υπουργός Παιδείας

Ζαχαράκη: Έως τις 3 Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές – Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις
DEBATER NEWSROOM

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στα θέματα που «καίνε» και τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews «βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της Παιδείας, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Παράλληλα, όπως τόνισε δεν θα υπάρξει αλλαγή στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπου θα «έχουμε ένα σώμα αξιολογητών, μία εμπλουτισμένη τράπεζα θεμάτων»

Για τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, θα ξεκινήσουν δράσεις μέσα στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών, παράλληλα με την εφαρμογή του νόμου έξω από τα σχολεία, ως προς την απαγόρευση για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.

