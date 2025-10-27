Ζαχαράκη: Έως τις 3 Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές – Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στα θέματα που «καίνε» και τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews «βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της Παιδείας, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, όπως τόνισε δεν θα υπάρξει αλλαγή στις Πανελλαδικές εξετάσεις, όπου θα «έχουμε ένα σώμα αξιολογητών, μία εμπλουτισμένη τράπεζα θεμάτων»

Για τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, θα ξεκινήσουν δράσεις μέσα στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών, παράλληλα με την εφαρμογή του νόμου έξω από τα σχολεία, ως προς την απαγόρευση για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.