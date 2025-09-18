Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: “Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές” – Τι θα αλλάξει από το 2029

Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ζαχαράκη: "Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές" – Τι θα αλλάξει από το 2029
DEBATER NEWSROOM

Για το εθνικό απολυτήριο μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στον Alpha και την εκπομπή “Happy Day”.

Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, “το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;”

Για τον λόγο αυτό, η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι 29 Μαΐου αρχίζουν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

