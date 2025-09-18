Ζαχαράκη: “Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές” – Τι θα αλλάξει από το 2029
Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Για το εθνικό απολυτήριο μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στον Alpha και την εκπομπή “Happy Day”.
Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, “το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;”
Για τον λόγο αυτό, η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.
Η υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι 29 Μαΐου αρχίζουν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
