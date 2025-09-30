Υπουργικό Συμβούλιο: Σχέδια για φορολογικές μειώσεις, μεταρρυθμίσεις δημόσιου τομέα και υποδομές

Συνεδρίασε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

1. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί Αθανάσιος Πετραλιάς και Γεώργιος Κώτσηρας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων, με στόχο:

Τη στήριξη των οικογενειών με έμφαση στους πολύτεκνους,

την ενίσχυση της μεσαίας τάξης,

την ουσιαστική στήριξη των νέων που ξεκινούν τη ζωή τους,

την τόνωση της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών,

καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις μείωσης της φορολογίας ακινήτων, μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης, επεκτάσεις φορολογικών κινήτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για τα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπως οι μηχανικοί και οι ερευνητές.

Συγκεκριμένα αφορά στη θέσπιση:

α) της μείωσης των συντελεστών της κλίμακας υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στα μεσαία εισοδήματα, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους,

β) του εξορθολογισμού της κλίμακας φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία,

γ) της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων,

δ) της σταδιακής κατάργησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για κύριες κατοικίες στους οικισμούς έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, και έως χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους, στην Π.Ε. Έβρου,

ε) της επέκτασης και για συμβάσεις μίσθωσης που συνάπτονται εντός του 2026 του κινήτρου της απαλλαγής για τρία (3) έτη από τον φόρο εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για ακίνητα που εκμισθώνονται για μακροχρόνια μίσθωση,

στ) της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φ.Π.Α., για αγαθά και υπηρεσίες, στα νησιά των Π.Ε. Βορείου Αιγαίου και Έβρου και των Δωδεκανήσων, με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους,

ζ) της εξαίρεσης των νέων μητέρων από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα του άρθρου 28Α του Κ.Φ.Ε. για τρία (3) έτη,

η) της μείωσης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε οικισμούς έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους,

θ) της παράτασης και για το 2026 της αναστολής του Φ.Π.Α. για νεόδμητα ακίνητα,

ι) της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων των σωμάτων ασφαλείας και

ια) των λοιπών μισθολογικών παρεμβάσεων που αφορούν τις αποδοχές ειδικών κατηγοριών.

Με τις νέες επιμέρους ρυθμίσεις που εισάγονται, επιπλέον όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ:

I.​ Παρατείνεται η ισχύς των κινήτρων για πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και για το φορολογικό έτος 2026. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται και για το 2026 έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

II.​ Στη φορολογία εισοδήματος, επιπλέον των γενικότερων φορολογικών μειώσεων, μειώνεται και από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των ιατρών.

IΙΙ.​ Στην επέκταση και το 2026 της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση πραγματοποιούνται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Σήμερα η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες με εμβαδόν ως 120 τ.μ.. Σε περίπτωση που η ενοικίαση αφορά τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, η απαλλαγή θα δίνεται και για σπίτια με μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο συγκεκριμένα το ανωτέρω όριο των 120 τ.μ. διευρύνεται για 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο.

Σήμερα η απαλλαγή αφορά τη πρώτη μίσθωση διάρκειας 3 τουλάχιστον ετών. Ωστόσο δεν συνεχίζει σε περίπτωση που εντός της τριετίας αποχωρήσει ο ενοικιαστής και γίνει νέα μακροχρόνια μίσθωση σε άλλον. Για αυτό τον σκοπό, και αποτρέποντας την περίπτωση καταστρατήγησης του μέτρου με επαναλαμβανόμενες μισθώσεις βραχείας διάρκειας, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου.

Ειδικά για περιπτώσεις μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς σε ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η απαλλαγή ισχύει και εφόσον το ακίνητο μισθώνεται τουλάχιστον για έξι (6) συνεχόμενους μήνες και εφόσον δεν διατεθεί το ακίνητο εντός των 3 ετών για βραχυχρόνια μίσθωση.

ΙV. Στο μισθολόγιο των σωμάτων ασφαλείας προβλέπεται επίδομα διοίκησης, κατ’ αναλογία με τις ένοπλες δυνάμεις, και για την αστυνομία, την πυροσβεστική κα το λιμενικό.

V. Το επίδομα των 130 ευρώ που λαμβάνουν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες του Έβρου και ακριτικά νησιά, καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις σε μονάδες προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου, επεκτείνεται και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς και τμήματα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

VI. Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων πέρα από τους οικισμούς έως 1500 κατοίκους εκτός Αττικής που έχει εξαγγελθεί, εφαρμόζεται και για τα σχολικά κυλικεία πανελλαδικά.

VII. Στην κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης προβλέπεται αναπλήρωση των εσόδων του ΕΚΚΟΜΕΔ που εισέπραττε το 50% του τέλους, από ισόποση ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

VIII. Θεσπίζεται επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων στο προσωπικό των Σωφρονιστικών καταστημάτων ύψους 100 ευρώ. Η μεταρρύθμιση αυτή θα συνοδευτεί με ΚΥΑ για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αναλόγως των καθηκόντων, σε αντικατάσταση του αντίστοιχου οριζόντιου επιδόματος που ισχύει σήμερα. Με τον συνδυασμό αυτών των μέτρων θα λάβει και το εν λόγω προσωπικό μεσοσταθμικά την αύξηση των 100 ευρώ που έλαβαν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας από τη θέσπιση του επιδόματος επικινδυνότητας.

ΙX. Για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των ερευνητών, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως του είδους της συμβατικής σχέσης με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζονται και τα μπλοκάκια.

2. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος- Γεώργιος Δένδιας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Το νέο πλαίσιο ιεραρχίας και εξέλιξης καθώς και κατάστασης και μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις υπηρεσιακές ανάγκες με στόχο μια σύγχρονη δομή Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα ανταποκρίνεται στις επείγουσες και επιτακτικές προκλήσεις που ανακύπτουν στο διεθνές πεδίο. Με το νομοσχέδιο επέρχεται εξορθολογισμός στην οργανωτική δομή και αντιμετωπίζεται η στρεβλή κατάσταση της αντεστραμμένης πυραμίδας (περισσότεροι αξιωματικοί από υπαξιωματικοί). Παράλληλα με τις σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις, αποσυνδέεται ο βαθμός από τον μισθό.

Η ανωτατοποίηση των στρατιωτικών σχολών των υπαξιωματικών θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξελίσσονται ακαδημαϊκά, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ η παρεχόμενη γνώση και εκπαίδευση θα αποτελέσει εχέγγυο για την τεχνολογική και επιστημονική βελτίωση του στρατιωτικού έργου.

Η μείωση και ο εξορθολογισμός της χρονικής διάρκειας των χορηγούμενων αναβολών κατάταξης αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των κατατασσομένων οπλιτών. Αναβαθμίζεται η στρατιωτική εκπαίδευση κατά τη θητεία των στρατεύσιμων, ενώ η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τη θητεία, μέσω της πρόβλεψης σταδίων εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων σε κέντρα δια βίου μάθησης, αποσκοπεί στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των οπλιτών θητείας και στη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε γυναίκες 20-26 ετών για εθελοντική θητεία, για την οποία θεσπίζονται συγκεκριμένα κίνητρα.

3. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Αθανάσιος Πλεύρης και η υφυπουργός Σεβαστή Βολουδάκη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η βελτιωτική παρέμβαση σε όλα τα στάδια των επιμέρους κατηγοριών νόμιμης μετανάστευσης, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα λειτουργεί αφενός ως τείχος κατά της παράνομης μετανάστευσης και αφετέρου ρυθμίζει τη νόμιμη μετακίνηση.

Σε πρώτο επίπεδο: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των αδειών, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα υπερβολικής καθυστέρησης αρχικής έκδοσης ή ανανέωσης αδειών διαμονής ή και παράδοσής τους, πολλές φορές, μετά τη λήξη τους.

Συγκεκριμένα, σήμερα έχουμε 510.000 ενεργές άδειες διαμονής και 290.000 αιτήματα υπό εξέταση, από τα οποία, περίπου τα μισά, αφορούν ανανεώσεις.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αυτόματη έκδοση των εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης, «ασφαλών» κατηγοριών αδειών διαμονής, στον εξορθολογισμό του χρόνου λήξης των εκδιδόμενων αδειών, με ελάχιστη ισχύ κάθε εκδιδόμενης άδειας διαμονής τουλάχιστον 2 έτη και στην εν γένει επιτάχυνση των διαδικασιών στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Σε δεύτερο επίπεδο: Επιδιώκεται η στοχευμένη προσέλκυση νόμιμων μεταναστών σε τομείς όπου εντοπίζονται κενά σε εργατικό δυναμικό (αγροτικές εργασίες, κατασκευές, τουρισμός). Η ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης θα εξασφαλίσει ότι εμείς και όχι τα κυκλώματα θα αποφασίσουμε ποιοι θα έλθουν, για πόσο καιρό θα έλθουν και με ποιους όρους θα έλθουν. Προς αυτή την κατεύθυνση προστίθενται ρητώς ως πιθανοί εργοδότες οι εταιρείες μίσθωσης προσωπικού, απλοποιούνται οι διαδικασίες των μετακλήσεων σε όλα τα στάδια, προωθούνται έτι περαιτέρω διμερείς διακρατικές συμφωνίες για εργατικό δυναμικό, με προτεραιοποίηση των χωρών που συνεργάζονται για τις επιστροφές παρανόμως εισελθόντων στη χώρα μας υπηκόων τους και εισάγεται «fast track» είσοδος μεταναστών για νόμιμη εργασία συγκεκριμένου χρόνου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, εισάγεται μία σειρά έξυπνων εθνικών θεωρήσεων για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, σπουδαστές, φοιτητές και λήπτες ιατρικών υπηρεσιών και απλοποιούνται πλήρως διαδικασίες για τους φοιτητές και σπουδαστές.

Σε τρίτο επίπεδο: Η χώρα θα πρέπει άμεσα να προσανατολιστεί στην αξιοποίηση ως ανθρώπινου δυναμικού των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην ημεδαπή αγορά εργασίας, προς κάλυψη κενών ιδίως στους τομείς της κατασκευής, των αγροτικών εργασιών και του τουρισμού, τα οποία καλύπτονται επί του παρόντος με τη διαδικασία της μετάκλησης. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, 20.000 άτομα που κρίνονται ετησίως ως δικαιούχοι ασύλου, είτε συντηρούνται επιδοματικά, περιθωριοποιημένοι, είτε φεύγουν στο εξωτερικό, την ίδια στιγμή που αναζητούμε να καλύψουμε τα κενά σε εργατικό δυναμικό μέσω μετακλήσεων.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από την πρώτη στιγμή, σε όσους διαθέτουν εμφανώς προσφυγικό προφίλ θα προχωρήσει σε μείωση του ύψους του χρηματικού επιδόματος και διάθεση της εξοικονόμησης για την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικών και εκπαίδευσης ιδίως στους προαναφερθέντες τομείς της κατασκευής, των αγροτικών εργασιών και του τουρισμού, εντός των δομών του για την άμεση ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στόχευσή μας είναι μέσω της δραστικής μείωσης των χρηματικών επιδομάτων που, εν τέλει, δεν αποδίδουν, να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους που θα μείνουν στη χώρα, να μπουν σε προγράμματα εργασίας και εν συνεχεία να απορροφηθούν εκεί που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή όσοι δικαιούχοι ασύλου θα θελήσουν να παραμείνουν δεν θα συντηρούνται από τα επιδόματα, αλλά θα εργάζονται. Σημειωτέον θα υπάρξει και αυστηροποίηση ως προς την απόδοση του ασύλου.

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε μια συνολική μεταναστευτική πολιτική, η οποία:

– θα είναι σκληρή σε όσους εισέρχονται παράνομα και θα έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα φυλακή ή επιστροφή,

– θα δημιουργεί διαύλους νόμιμης μετανάστευσης για την άμεση κάλυψη των ημεδαπών εργατικών κενών και

– θα προετοιμάσει στρατηγικά την κάλυψη των κενών αυτών από τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι εκτός συστήματος, συντηρούμενοι με κοινωνικά επιδόματα.

Το παρόν σχέδιο νόμου προτείνει στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κενών και πρακτικών προβλημάτων και συγκεκριμένα:

i) Στη διαδικασία μετάκλησης προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

– Στη διαδικασία καθορισμού των διαθέσιμων θέσεων σε αλλοδαπό εργατικό δυναμικό (ΠΥΣ).

– Προσθήκη ως εργοδοτών Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) με κριτήρια που θα καθοριστούν με ΚΥΑ,

– Ευελιξία στις αιτήσεις μετάκλησης και αλλαγής εργοδότη,

– Εισαγωγή ηλικιακών ορίων στη μετάκληση για εργασία (18-60 ετών) προς αποφυγή καταχρήσεων,

– Εισαγωγή ειδικής ρύθμισης για μετάκληση εργαζομένων στο πλαίσιο υλοποίησης δημοσίου έργου ή επενδυτικού σχήματος για μεγάλα στρατηγικά έργα, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4864/2021, ανεξαρτήτως ορίου τζίρου της εταιρείας.

(ii) α) Εισαγωγή νέων κατηγοριών εθνικών θεωρήσεων με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών υψηλής ειδίκευσης ή προσόντων (tech visa, talent visa, med visa & επισκέπτες καθηγητές). β) Ταχύτερη χορήγηση απαιτούμενων εθνικών θεωρήσεων ενδεικτικά μέσω της απλοποίησης της συνέντευξης στην ελληνική προξενική αρχή και εισαγωγή ρύθμισης για την επέκταση της εθνικής θεώρησης εισόδου για την παροχή υπηρεσίας στις περιπτώσεις επενδύσεων σε φαρμακευτικές εταιρείες.

(iii) Αυτόματη έκδοση των εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης, «ασφαλών» κατηγοριών αδειών διαμονής (π.χ. εξαρτημένης εργασίας, οικογενειακής επανένωσης και λοιπές αυτοτελείς άδειες), με μόνη επιφύλαξη των λόγων που άπτονται της δημόσιας τάξης και ασφάλειας με στόχο τη μείωση του αποθέματος αδειών διαμονής.

(iv) Ελάχιστη ισχύς κάθε εκδιδόμενης άδειας διαμονής, αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης, τουλάχιστον 2 έτη με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έκδοσης ήδη ληγμένων αδειών διαμονής,

(v) Αύξηση της διάρκειας ισχύος των αδειών διαμονής των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης (blue card)

(vi) Ειδικά για το σύνολο των σπουδαστών/φοιτητών:

– Άδειες διαμονής για λόγους σπουδών ισόχρονες των προγραμμάτων σπουδών,

– Δικαίωμα διαμονής μετά τη λήξη των σπουδών για φοίτηση ανωτέρου επιπέδου (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό),

– Δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε όλους τους σπουδαστές παράλληλα με την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών τους,

– Δικαίωμα διαμονής ενός έτους σε όλους τους σπουδαστές μετά το πέρας των σπουδών τους, για αναζήτηση εργασίας ή δραστηριότητας,

– Ταχύτερη χορήγηση εθνικής θεώρησης σε σπουδαστές αλλοδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για παρακολούθηση μαθημάτων ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας αλλοδαπού ΑΕΙ και Κολλεγίου.

(vii) Δυνατότητα παράκαμψης της χωρικής αρμοδιότητας εξέτασης των αιτήσεων αδειών διαμονής αποκλειστικά από την υπηρεσία υποβολής τους με παραπομπή μέσω «ΟΠΣ Μετανάστευσης» σε λοιπές υπηρεσίες για την πιο ορθή κατανομή τους,

(viii) Επαναφορά του δελτίου διαμονής και του δελτίου μόνιμης διαμονής για τα μέλη της οικογένειας Έλληνα πολίτη,

(ix) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος: α) αύξηση διάρκειας, β) εμπλουτισμός των κριτηρίων ένταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία έτσι ώστε να καταλαμβάνονται και οι πολίτες με πολυετή νόμιμη διαμονή στη χώρα.

(x) Ανάκληση άδειας διαμονής για τον νόμιμο μετανάστη σε περίπτωση που παρέχει συνδρομή σε παράνομο μετανάστη και αυστηροποίηση ποινών,

(xi) Ρύθμιση για δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε τοξικοεξαρτημένους πολίτες τρίτων χωρών από τους φορείς ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας εντός των δομών υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: αποφόρτιση του βεβαρυμένου κέντρου της Αθήνας και ουσιαστική υποβοήθηση του συγκεκριμένου πληθυσμού σε ελεγχόμενες συνθήκες.

(xii) Θέσπιση Επιτροπής Συντονισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής

4. Ο υπουργός Υγείας Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Δημήτριος Βαρτζόπουλος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

Η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το κοινωνικό σύνολο, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της Ψυχολογίας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση και εποπτεία του επαγγέλματος των ψυχολόγων.

Το συνιστώμενο Νομικό Πρόσωπο θα αποτελέσει τον θεσμικό εκπρόσωπο και συνομιλητή της Πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων, το αρμόδιο όργανο για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων δεοντολογίας, το πλαίσιο αναφοράς για την επιστημονική ανάπτυξη, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατοχύρωση των ψυχολόγων καθώς και τον φορέα εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου.

5. Ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή.

Η κωδικοποίηση και η αναμόρφωση του δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις πρακτικές καλής νομοθέτησης, που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου ως έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου και συμβάλλουν στην απλούστευση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Με την παρούσα νομοθετική κωδικοποίηση του δικαίου προστασίας καταναλωτή την οποία ολοκλήρωσε η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης επιδιώκονται:

α) η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων διατάξεων,

β) η απαλοιφή καταργημένων ή ανενεργών μεταβατικών διατάξεων,

γ) η αναδιατύπωση του κειμένου σε σαφή και εύληπτη γλώσσα,

δ) η προσαρμογή των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων διοικητικών οργάνων στο ισχύον οργανωτικό πλαίσιο των κρατικών υπηρεσιών,

ε) η διόρθωση λαθών και εσφαλμένων παραπομπών και

στ) η γλωσσική και νοηματική ενοποίηση όλων των κωδικοποιούμενων νομοθετημάτων.

Σε ενωσιακό επίπεδο, Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή διαθέτουν ήδη η Γαλλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο. Στη σειρά αυτή προστίθεται πλέον και η Ελλάδα, με έναν εκτεταμένο και πλήρη Κώδικα, που καλύπτει ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.

Συνολικά κωδικοποιούνται 16 νομοθετήματα για την προστασία του καταναλωτή, μεταξύ των οποίων: ο ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, η ΚΥΑ Ζ1-699/2010 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, ο ν. 4438/2016 για τις συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης, ο ν. 4465/2017 για τους λογαριασμούς πληρωμών και το π.δ. 7/2018 για τα οργανωμένα ταξίδια κ.τ.λ.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει 254 άρθρα και 9 Παραρτήματα, κατανεμημένα σε 5 Βιβλία: (1) Γενικές διατάξεις, (2) Συμβατική ευθύνη, (3) Ευθύνη εκ του νόμου, (4) Οργανωτικές διατάξεις, (5) Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις. Συνοδεύεται από Πίνακα Κωδικοποιητικών Διατάξεων, που παρουσιάζει την αντιστοίχιση κάθε άρθρου του νέου Κώδικα με τα ισχύοντα, καθώς και από Πίνακα Κωδικοποιούμενων Διατάξεων, που αντιστοιχεί κάθε άρθρο των κωδικοποιούμενων νομοθετημάτων στα άρθρα του Κώδικα.

Η κωδικοποίηση αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό έργο συστηματοποίησης της νομοθεσίας. Συνιστά μια θεσμική τομή που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει την πολυνομία και την αβεβαιότητα, και καθιστά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων πιο προσιτά, κατανοητά και εφαρμόσιμα. Ο Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή καθιερώνει ένα ενιαίο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο αναφοράς, που αναβαθμίζει την ποιότητα της νομοθεσίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος δικαίου.

6. Ο υπουργός Επικρατείας Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος παρουσίασε τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το κυβερνητικό έργο του 2026 με στόχο έως τα μέσα Νοεμβρίου να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν ως τελικά σχέδια από το υπουργικό συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για 8 οριζόντια σχέδια δράσης για το στεγαστικό και το δημογραφικό ζήτημα, τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων, τη συμπερίληψη των ΑμεΑ και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μαζί με 132 στόχους πολιτικής ανά υπουργείο που συνθέτουν το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση στον μέγιστο βαθμό του προγράμματος του 2023 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις εκλογές του 2027.

7. Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και η υφυπουργός Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα για το έτος 2026.

Ο συνολικός αριθμός των νέων προσλήψεων φθάνει σχεδόν τις 20.000 θέσεις, δίνοντας βαρύτητα -μεταξύ άλλων- στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της Δημόσιας Παιδείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αυτοδιοίκησης.

Για πρώτη φορά φέτος όλη η διαδικασία, από την έγκριση μίας θέσης (μέσω της έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων) μέχρι την πλήρωσή της από τον νέο υπάλληλο, θα ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο έτος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη τομή, όταν για την ίδια διαδικασία ο χρόνος που απαιτούνταν μέχρι πρότινος ήταν 2-4 χρόνια. Κρίσιμη παράμετρος σε αυτήν την εξέλιξη αποτέλεσε ο 1ος Ψηφιακός Πανελλήνιος Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι και τα αποτελέσματα του οποίου εκδόθηκαν σε δέκα ημέρες από τη λήξη του. Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 19.489 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2026, αποτελεί συνέχεια των 122.203 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2025 και που ανέρχονται συνολικά σε 141.692 για το σύνολο της εξαετίας.

8. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υπουργός Επικρατείας Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025.​

Το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής εφαρμόζεται στους:

-​ μόνιμους ή ΙΔΑΧ υπαλλήλους που εμπίπτουν στο σύστημα στοχοθεσίας – αξιολόγησης του άρθρου 5 του ν. 4940/2022,

-​ στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και ένστολο προσωπικό που υλοποιεί στόχους του ΕΣΚΥΠ,

– ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ανεξάρτητων Αρχών που υλοποιεί στόχους βάσει του άρθρου 9 του ν. 4940/2022,

με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών.

Προϋπόθεση υπαγωγής είναι το ανωτέρω προσωπικό να υπηρετεί σε φορείς που έχουν προβεί σε ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας-αξιολόγησης του ν. 4940/2022.

Η προβλεπόμενη διαδικασία εκκινεί με την υποβολή πρότασης -από τους υπουργούς και τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών- αναφορικά με έργα ή στόχους υψηλής προτεραιότητας και ουσιαστικής συμβολής στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην αποστολή εκάστου φορέα που δύνανται να συνδέονται με ανταμοιβή.

Τα προτεινόμενα προς ανταμοιβή έργα και στόχοι προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κινήτρων και Ανταμοιβής που αναπτύσσεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά το άρθρο 39 του ν. 5149/2024 για τον σκοπό αυτό.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων, εκκινεί η διαδικασία κατανομής της ανταμοιβής με την εισήγηση της Επιτροπής Κινήτρων και Ανταμοιβής προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και τον αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Υπουργό, οι οποίοι υποβάλουν οριστική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τομείς δημόσιας πολιτικής που καλύπτουν τα προτεινόμενα προς ανταμοιβή έργα/στόχοι:

1.​ Ενίσχυση του ΕΣΥ-Προληπτική ιατρική

2.​ Νέες και σύγχρονες υποδομές

3.​ Αποτελεσματική δασοπροστασία

4.​ Θωράκιση της άμυνας της χώρας

5.​ Δημόσια τάξη και ασφάλεια

6.​ Φυσικές καταστροφές: το κράτος δίπλα στον πολίτη

7.​ Εξυγίανση ιατροδικαστικών υπηρεσιών – Αναμόρφωση δικαστικού συστήματος

8.​ Κοινωνική συνοχή και προστασία δικαιωμάτων

9.​ Αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών

10.​ Προώθηση της απασχόλησης & της εργασίας

11.​ Αγροτική ανάπτυξη: αλλαγή παραδείγματος

12.​ Προώθηση επενδύσεων

13. ​Προστασία του καταναλωτή

14.​ Αποτελεσματική, ψηφιακή & διαφανής δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση

15. ​Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις για τον πολίτη

16. ​Απλούστευση της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας

17.​ Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων

18.​ Αναμόρφωση εκπαιδευτικού χάρτη

19.​ Προώθηση του τουρισμού

20.​ Πολιτιστικές δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας

21.​ Εξυγίανση αθλητισμού

22.​ Ενίσχυση νησιωτικότητας

23.​ Οδική ασφάλεια

24.​ Προώθηση έρευνας και νέων τεχνολογιών

Στο πλαίσιο του κύκλου ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025 δύνανται να λάβουν ειδική ανταμοιβή έως 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Το συνολικό ύψος της ανταμοιβής ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, ήτοι το διπλάσιο σε σχέση με την αντίστοιχη ανταμοιβή του έτους 2024.

9. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Ως προς τις απαλλοτριώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Η ανάπτυξη Πάρκου Εφοδιαστικής (Logistics) Εθνικής Εμβέλειας στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας από το 2022. Συγκεκριμένα, η σχετική διαγωνιστική διαδικασία έχει προχωρήσει σημαντικά από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου (ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας διαγωνιστικού διαλόγου) και λόγω της σημασίας του έργου ως συγκοινωνιακού κόμβου/κόμβου μεταφόρτωσης είναι απαραίτητη η βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτό.

Η απαραίτητη προσβασιμότητα επιτυγχάνεται με τη σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Επίσης είναι απαραίτητη η βελτίωση της κυκλοφορίας πέριξ του ακινήτου και προς τον σκοπό αυτό απαιτούνται η ενσωμάτωση στο έργο και ακινήτων που βρίσκονται πέριξ αυτού και η κατάλληλη διαμόρφωση αυτών. Η δε απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του Πάρκου Εφοδιαστικής. Ειδάλλως, χωρίς τη διασφάλιση των αναγκαίων ακινήτων, δεν θα είναι εφικτή η έγκαιρη διαμόρφωσή τους, προκειμένου να εξυπηρετούν το Πάρκο Εφοδιαστικής. Αντίστοιχα, δεν θα είναι εφικτή η πλήρης λειτουργία του Πάρκου Εφοδιαστικής, με αποτέλεσμα το μειωμένο ενδιαφέρον επενδυτών για την ανάπτυξη και την αξιοποίησή του και σημαντικές καθυστερήσεις στην τελική υλοποίηση και απόδοση του έργου.

Για τον λόγο αυτό και απαιτείται, κατ’ εξαίρεση, η ταχεία ολοκλήρωση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων επί των ακινήτων πέριξ του πρώην στρατοπέδου.

Ως προς τις απαλλοτριώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

-​ 2η Διασυνοριακή Γέφυρα στην περιοχή της συνοριακής διόδου «Κήποι-Ύψαλα»

Το συνολικό έργο της διασυνοριακής γέφυρας στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι-Ύψαλα αφορά στην ολοκλήρωση και αύξηση της ελκυστικότητας-ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης, αλλά και γενικότερα της Εγνατίας Οδού και των σχετικών Καθέτων Αξόνων της. Η υλοποίηση της νέας διασυνοριακής οδικής Γέφυρας Κήπων-Υψάλων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης που αποσκοπεί:

Στη σύνδεση του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Μεταφορών με τα Δίκτυα Μεταφορών της γειτονικής χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των Ευρω-ασιατικών Δικτύων.

Στη σύνδεση του κύριου Διαδρόμου Orient/East – Med Corridor με τον Δακτύλιο της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος συνδέει με τη σειρά του το δίκτυο μεταφορών των Χωρών που διέρχεται.

Στην τόνωση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας.

Στη μείωση του χρόνου μετακινήσεων επιβατών και εμπορευμάτων, με ασφάλεια και άνεση.

* Στην πραγματοποίηση της ειλημμένης απόφασης του Ελληνικού Κράτους για την υλοποίηση της Διακρατικής Συμφωνίας σχετικά με την κατασκευή του Έργου.

Το ανωτέρω έργο είναι υψηλής εθνικής σπουδαιότητας για τη βελτίωση των υποδομών της χώρας, αλλά και γενικότερης σημασίας για την οικονομίας της.

-​ Οδικός Άξονας Λαμία-Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας. Είναι άμεση η ανάγκη οδικής σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος με τους κύριους οδικούς άξονες της χώρας, η οποία σήμερα είναι υποβαθμισμένης οδικής ασφάλειας. Το έργο ωριμάζει και θα πραγματοποιηθούν ενέργειες για την ένταξή του σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

– Οδικός Άξονας Λαμία-Καρπενήσι, τμήμα Σταυρός-Καστρί

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας. Είναι άμεση η ανάγκη οδικής σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος με τους κύριους οδικούς άξονες της χώρας, η οποία σήμερα είναι υποβαθμισμένης οδικής ασφάλειας. Το έργο ωριμάζει και θα πραγματοποιηθούν ενέργειες για την ένταξή του σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης»