Στο 2ο δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων ο Μητσοτάκης για τον καθιερωμένο αγιασμό (φωτογραφίες)

Με αφορμή το “πρώτο κουδούνι” της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στο 2ο δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων, για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

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ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Αργότερα, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή της UNESCO Χαλίντ ελ-Ενάνι, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο.