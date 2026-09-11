Στο 2ο δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων ο Μητσοτάκης για τον καθιερωμένο αγιασμό (φωτογραφίες)
Συνομίλησε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
Με αφορμή το “πρώτο κουδούνι” της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στο 2ο δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων, για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού.
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.
Αργότερα, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή της UNESCO Χαλίντ ελ-Ενάνι, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο.
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