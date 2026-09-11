Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για revenge porn εις βάρος ανήλικης

Για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση εις βάρος 17χρονης συνελήφθη ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του 30χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μίας 17χρονης. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

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Η δικογραφία σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.