ΕΛ.Α.Σ: “Προτεραιότητες μας η παραγωγή πλούτου με τρόπο βιώσιμο και η στήριξη της κοινωνίας”

Προτεραιότητα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι η παραγωγή πλούτου με τρόπο βιώσιμο τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξη της στο ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα FM.

Εκτός από την κριτική στο πρόγραμμα της Ν.Δ. ανέδειξε τους κρυφούς κινδύνους στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, “που οτιδήποτε μοίρασε ξεκίνησε από την αφετηρία ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης από το 2026 έως το τέλος της τετραετίας θα παραμείνει ίδιος.» Όμως όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. την αισιοδοξία του αυτή, δεν τη συμμερίζεται καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λέει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2029 θα πέσει στο 1,3. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για το πώς θα αναχαιτίσει, ή θα διαχειριστεί αυτόν τον κίνδυνο.

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Αναφορικά με την κοστολόγηση της Ν.Δ. για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε ότι χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και κινείται στις παρυφές του αστείου. Εξήγησε, στη συνέχεια, ότι «μπερδεύουν πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Μπερδεύουν δάνεια, δαπάνες. Μπερδεύουν ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα με το πρόγραμμα της τετραετίας. Ξεχνούν να υπολογίσουν τα μόνιμα έσοδα του προγράμματος. Ενδεικτικό είναι ότι πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση είχε κοστολογήσει μικρότερο μέρος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. 18 δις και τώρα το κοστολογεί στα 13 δις για να το αναιρέσει και αυτό στη συνέχεια».

Σε ερώτηση για το στελεχιακό δυναμικό της ΕΛ.Α.Σ. η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε ότι «στο οικονομικό επιτελείο του προγράμματος εργάζονται στελέχη με εκτεταμένη κατάρτιση και εμπειρία τονίζοντας ότι υπάρχει συνεισφορά από στελέχη που έχουν και την εμπειρία της διακυβέρνησης την περίοδο του μνημονίου, έχουν την εμπειρία της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το μνημόνιο και της δημοσιονομικής εξυγίανσης συγχρόνως με τη στήριξη της ευαλωτότητας».

«Υπάρχουν στελέχη τα οποία ενώ δεν αισθάνονται ότι, κάτι τους ανήκει επειδή κάπου γεννήθηκαν, ή επειδή κάπου εντάχθηκαν κομματικά, δίνουν το 100% του εαυτού τους , προκειμένου το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα διακυβέρνησης, να είναι αυτό που απαντάει πραγματικά στις ανάγκες των πολιτών. Υπάρχουν στελέχη στο δυναμικό της ΕΛΑΣ, τα οποία είναι παραπάνω από ικανά να διαχειριστούν τις σύγχρονες ανάγκες με την εντιμότητα και με την κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία αρμόζει στις περιστάσεις, όχι με την αλαζονεία η οποία δεν έχει και κανένα έρεισμα ενός πρωθυπουργού, ο οποίος βγαίνει στη ΔΕΘ και λέει ότι οι δανειολήπτες είναι μπαταχτσήδες …ή δεν λέει τίποτα, για την ακρίβεια. Κάνει σαν να μη συμβαίνει τίποτα με τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια. Επομένως, ναι στην κατάρτιση, ναι στην εμπειρία, ναι στην τεχνογνωσία, αλλά και σε μία κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες που είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ».

«Η αλλαγή παραδείγματος είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα μας.» συνέχισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ. «Φτάνει πια με τη λογική, ότι ο καθένας κάνει αυθαίρετα ό, τι θέλει και τα προγράμματα πρέπει να πηγαίνουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να τεκμηριώνουμε το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε. Πρέπει και να αποδεικνύουμε ότι οι στόχοι αυτοί είναι ρεαλιστικοί και ότι ενσωματώνουν και δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των στόχων. Πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είμαστε έντιμοι, διαφανείς, ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. (…) Δεν μπορεί να λέει μπαταχτσήδες από το βήμα της ΔΕΘ και να μη δίνει τα στοιχεία για την αποπληρωμή των δανείων του κόμματος και των πολιτικών προσώπων.»

Ως προς το 2015 – 2019 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. εξήγησε ότι πρέπει «να λέμε ολόκληρη την ιστορία γιατί η αφαίρεση είναι εργαλείο προπαγάνδας. Δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον που μιλάμε συνέχεια για το ’15, ’19 και παραβλέπουμε το γεγονός ότι η μεγάλη οικονομική καταστροφή, η πλήρης διάρρηξη του κοινωνικού ιστού έγινε με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, δηλαδή πριν από το τρίτο μνημόνιο. Και επίσης πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι βγήκε η χώρα με το τρίτο μνημόνιο από τη δημοσιονομική περιπέτεια στην οποία βρισκόταν. Στηρίχτηκε η ευαλωτότητα, μειώθηκε ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.»

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι από το 2015 έως 2019 διατηρήθηκε ο ν. Κατσέλη, παρά τις επίμονες απαιτήσεις των θεσμών να καταργηθεί. Διατηρήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τόνισε στη συνέχεια ότι «δεν μιλάμε απλά για καλύτερη διαχείριση, αλλά για πολιτική εποπτείας, ελέγχου, προστασίας της ευαλωτότητας».

Αναφορικά με το πρόγραμμα που κατέθεσε η ΕΛ.Α.Σ. η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης περιέγραψε τα μέτρα υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας όπως την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πληρώνουν αλλά και μέτρα για τη στήριξη της μισθωτής εργασίας και της οικογένειας.