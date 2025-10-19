Υπουργείο Εξωτερικών: Πρωτοβουλία για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

Ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με το σύνολο των παραγωγικών φορέων της εξωστρέφειας (Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους) ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης για πρώτη φορά πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030 για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, η οποία εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), θέτοντας ως υψηλή προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης την προώθηση της εξωστρέφειας της οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διατήρηση της θετικής πορείας των εξαγωγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την εκπόνηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας στοχεύουμε στη συγκρότηση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής σε πενταετή ορίζοντα για θέματα οικονομικής εξωστρέφειας, η οποία θα αναδεικνύει γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις, αλλά και θα προσδιορίζει κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία προώθησής τους, τόσο για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών όσο και για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των παραγωγικών φορέων σε αυτή τη διαδικασία, προχωρήσαμε από τις 15 Οκτωβρίου στην έναρξη της διαβούλευσης μέσω στοχευμένων εργαλείων, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων και να υποβληθούν οι προτάσεις τους. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει έως 31 Οκτωβρίου 2025», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης: «Η εξωστρέφεια αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και σταθερότητας για την ελληνική οικονομία. Με το Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030 χαράζουμε έναν οδικό χάρτη που θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Θέλουμε το σχέδιο αυτό να είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που γνωρίζουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της αγοράς».

Ενώ, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος τόνισε: «Η έναρξη της διαβούλευσης για την εκπόνηση του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας για την περίοδο 2026-2030 αποτελεί το αναγκαίο πρώτο βήμα για την διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ενίσχυσης της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ώστε οι νέες γεωγραφικές και κλαδικές προτεραιότητες, οι στοχευμένες δράσεις και τα νέα εργαλεία εξωστρέφειας να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις ελληνικές επιχειρήσεις».