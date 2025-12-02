Υπουργείο Ανάπτυξης: Ξεκινάει η υποβολή αιτημάτων για επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
Η ανακοίνωση του υπουργείου
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, στα καθεστώτα της Μεταποίησης Α’ και Β’ Κύκλου, του Τουρισμού Α’ και Β’ Κύκλου, της Αγροδιατροφής και της Γενικής Επιχειρηματικότητας 360°, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αίτημα ελέγχου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις