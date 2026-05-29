Ύμνοι για τους Λειψούς από το “Le Figaro Nautisme” – “Ιδανικός προορισμός στις αρχές του καλοκαιριού”

Οι Λειψοί προβάλλονται ως ένας από τους πλέον αυθεντικούς και εναλλακτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας μέσα από το εκτενές αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας Le Figaro Nautisme, με τίτλο «Λειψοί, το ιδανικό Ελληνικό νησί για να απολαύσει κανείς την Ελλάδα πριν την υψηλή σεζόν».

Το άρθρο αναδεικνύει τη γοητεία των Λειψών μέσα από εικόνες ηρεμίας, αυθεντικότητας και γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας, περιγράφοντας το νησί ως έναν τόπο που διατηρεί «τον ήρεμο ρυθμό και ξεδιπλώνει τη μαγεία του στις αρχές του καλοκαιριού».

Στο δημοσίευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις «φωτεινές παραλίες», στις «μικρές ταβέρνες μπροστά στη θάλασσα» και στη «χαλαρή ατμόσφαιρα του λιμανιού», στοιχεία που, όπως σημειώνεται, προσφέρουν «μια πρώτη γεύση ελληνικών διακοπών μακριά από το πλήθος».

Η δημοφιλής ιστοσελίδα που εξειδικεύεται στον θαλάσσιο τουρισμό με τη «σφραγίδα» της Le Figaro, παρουσιάζει τους Λειψούς ως ένα από τα σπάνια μέρη της Ευρώπης που αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό και παραμένουν πιστά στην απλότητα και την φυσική τους ομορφιά.

Το αφιέρωμα υπογραμμίζει πως το νησί προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία Ελλάδας, όπου κυριαρχούν η βιωματική επαφή με τη φύση, το κολύμπι σε διάφανα νερά, η αυθεντική καθημερινότητα των κατοίκων και οι ποιοτικές υπηρεσίες για διαμονή, φαγητό και ήπια διασκέδαση με φόντο το ανεπιτήδευτο τοπίο του Αιγαίου που αποπνέει αίσθηση ελευθερίας.

Η νέα προβολή συνάδει με το κάλεσμα του Δήμου Λειψών. «Είμαστε διπλά υπερήφανοι με κάθε νέο σημαντικό αφιέρωμα, γιατί πέραν της δικαίωσης, νιώθουμε πως “φέρνουμε στην πατρίδα μας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο” και συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας ώστε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο γνωστή. Στόχος μας είναι η σταθερή ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, προκειμένου οι Λειψοί να συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τον ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.